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      Псевдовибори у "ДНР" і "ЛНР" суперечать Мінському протоколу, — Порошенко

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      П. Порошенко і Дж. Інхоф
      П. Порошенко і Дж. Інхоф / Прес-служба Президента

      Президент України Петро Порошенко під час зустрічі зі співголовою комітету з питань озброєння Сенату США Джеймсом Інхофом наголосив, що псевдовибори у терористичних "ДНР" і "ЛНР" не мають нічого спільного із Мінським протоколом від 5 вересня 2014 року, і ставлять під загрозу мирний процес на Донбасі.

      На зустрічі Глава держави також наголосив, що псевдо-вибори, проведення яких оголошено так званими "ДНР" та "ЛНР" на початку листопада, не лише не мають нічого спільного із Мінським протоколом від 5 вересня 2014 р., але грубо суперечать його букві й духу. Вони ставлять під загрозу весь мирний процес. Президент наголосив, що місцеві вибори в окремих районах Донбасу можуть відбутися лише за українським законодавством,
      — цитує Порошенка його прес-служба.

      Крім того, сторони обговорили питання проведення позачергових виборів до Верховної Ради України. Зокрема, Президент повідомив, що напередодні мав зустрічі зі спостерігачами від місій ОБСЄ та Європейського парламенту, які зазначили, що вибори в Україні в цілому пройшли чесно і у відповідності до міжнародних стандартів.

      Це дуже важливо. Це реформи і можливості, яких ви до цього ніколи не мали,
      — зазначив сенатор Інхоф.

      Петро Порошенко висловив переконання, що нова більшість у Верховній Раді буде проєвропейською, і забезпечить проведення реформ із законодавчого боку.

      Також повідомляється, що Президент України подякував сенатору Інхофу за його особисту підтримку України, особливо за співавторство сенатора у Акті Конгресу США про невизнання анексії Криму та законопроекті "Щодо попередження подальшої російської агресії проти України та інших суверенних держав в Європі та Євразії". Президент висловив сподівання, що Конгрес США прийме ці важливі законодавчі акти.

      Сторони також обговорили реформування оборонного сектору України та питання енергетичної безпеки.

      Теги: Новини політики Україна – Росія Петро Порошенко Новини США Фотоновини ТОП
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 28 жовтня 2014
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