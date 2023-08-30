Псков передав естафету: вибухи лунають у Тульській і Брянській областях, є загроза для Москви

Вкрай неспокійною виявилася ніч проти 30 серпня для росіян. Повідомляють про вибухи у низці регіонів. Також бідкаються на те, що дрони летять на Москву.

Про вибухи у низці регіонів Росії активно розповідають у місцевих пабліках. Ясна річ, що все щедро приправляється байками про буцімто роботу ППО.

Читайте також Масштабна пожежа на аеродромі у Пскові: ЗМІ пишуть про 4 пошкоджені Іл-76

Нічна атака Росії: що відомо

Близько 01:00 почали писати про те, що у Брянську чули вибухи. За словами місцевих мешканців, там пролетів безпілотник.

Камери спостереження зафіксували вибух у Брянську: дивіться відео

У мережу також виклали відео з камер спостереження. На ньому можна почути потужні вибухи, які лунають у Брянській області. Ближче до 01:20 почали писати про повторні вибухи у Брянську.

Повторний вибух у Брянську зняли на камеру: дивіться відео

Ще один ролик уже з коментарями від місцевих мешканців. Його зняли дівчата, які почали щось говорити про безпілотник. Щойно вони закінчили речення, як пролунав ще один потужний вибух, звук якого вони переривали своїм вереском.

Мешканці скаржаться на атаку дронів у Брянську: дивіться відео

У низці областей – план "Килим"

Через певний час стало відомо, що режим "Килим" запровадили у Тульській області, а також над частиною Московської, Калузької областей та Рязані. Невдовзі стало відомо, що над аеропортом "Внуково" у Москві зачинили повітряний простір.

Невдовзі до "Внуково" долучилися й решта аеропортів Москви. Відомо, що внаслідок цього затримуються всі без винятку рейси.