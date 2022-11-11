Смертоносний ПТРК MILAN: воює проти танка і проти живої сили – особливості зброї ЗСУ

ЗСУ для відбиття російської агресії використовувати Javelin, NLAW, Стугни і багато інших ПТРК. Однак під час боїв у Сумській та Чернігівській областях добре показав себе ще один вид озброєння – ПТРК MILAN.

Мобільний, смертельний і дуже потужний комплекс, який ЗСУ отримали в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками. І сьогодні він продовжує виконувати свої завдання на фронті точно так само ефективно знищуючи російські танки.

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ПТРК MILAN – це керована протитанкова ракета 2-го покоління класу "земля-земля". Водночас – це основна європейська протитанкова зброя ближнього радіусу дії. Цей комплекс настільки популярний і простий у використанні, що сьогодні стоїть на озброєнні 40-ка держав.

Розробкою цього комплексу займалися одразу кілька компаній на замовлення Німеччини та Франції у 70-х роках. Потрібна була зброя, здатна пробивати броню тодішніх танків, можливість вести вогонь з чималої відстані і звичайно ж – простота у використанні.

Важливі деталі про ПТРК MILAN

Так у 1974-му почали роботу і випробування, а вже у 1984-му ПТРК запустили у серійне виробництво. До речі, з 50-ти тисяч пусків здійснених під час випробувань та бойових дій – 92% влучили в ціль.

Стріляти з ПТРК можна різними способами: лежачи, сидячи, а якщо постріл на малі відстані, то можна й стоячи. Хоча завжди треба старатися бути якомога менше, щоб зменшити свій силует.

Після натискання на спусковий гачок вмикається стартовий двигун, який рухає ракету вперед. Після виходу зі ствола розкриваються стабілізатори ракети і коли сам снаряд віддаляється від оператора на безпечну відстань (орієнтовно 3 метри), маршовий двигун пришвидшує ракету до 200 метрів на секунду.

Однак його вистачає на 11-12 секунд. Тож максимальна дальність використання – до 2-х кілометрів.

Технічні характеристики ПТРК MILAN

Конструкція ПТРК MILAN дозволяє встановлювати на нього тепловізійний приціл. Але не будь-який, а MIRA – розроблений спеціально для цього комплексу. Це не тільки дозволяє працювати вночі, але й дає можливість роботи в умовах обмеженої видимості.

Тактико-технічні характеристики ПТРК MILAN / Фото: скриншот з програми

З бонусів – можна шукати замасковані цілі. Встановлення відбувається без додаткових інструментів. А це зменшує час і значно спрощує роботу оператору. До того ж, софт дозволяє перемикатися між денним і нічним режимом без вилучення тепловізора.

З плюсів цього комплексу – його універсальність. Оскільки користуватися ним доволі просто, використовувати його можуть різні піхотні підрозділи. Завдяки розмірам, стріляти можна практично з будь-якої вогневої позиції. Головне її підготувати. Але й мінуси теж є. Він важить 45 кілограмів. Це багато як для ПТРК. Тож для транспортування потрібно щонайменше 2 людей. Після пострілу є доволі суттєвий процес задимлення, який демаскує позицію стрільця. Тож саме тому потрібно після пострілу одразу покинути позицію.

Повний випуск про ПТРК MILAN: дивіться відео



Доволі проста конструкція дозволяє встановлювати ПТРК MILAN на легкі транспортні засоби. Саме так і зробили в ЗСУ з створили мобільні вогневі групи, встановивши їх на багі. Це дозволяє швидко рухатися ділянками фронту і ще швидше працювати по ворожим цілям.

MILAN на колесах – це потужний інструмент в умілих руках. Мобільність – це дуже хороший показник на війні. Вона не дає можливості ворогу встигнути завдати контрудару удару, а в деяких випадках навіть зорієнтуватися.

Безсумнівно, що така зброя як ПТРК MILAN вже ефективно протистоїть російській агресії. В рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками, ця зброя вже зробила і продовжує робити свій потужний внесок у перемогу України. Чим більше таких ПТРК – тим легше нашим військовим боротися із важкою броньованою технікою ворога.