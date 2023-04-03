Побиття військового у храмі УПЦ МП у Хмельницькому: з'явилася реакція ПЦУ

Нещодавно у мережі з'явилося обурливе відео, де ченці УПЦ МП накинулися на військового. У Московському патріархаті вважають, що цей конфлікт – провокація.

Інцидент вже прокоментували й в ПЦУ. Там зазначають, що дії, вчинені військовим, не можуть бути виправданням того жорстокого поводження попів Московського патріархату.

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У ПЦУ засудили побиття захисника

Очільник Хмельницькоі єпархії ПЦУ, єпископ Хмельницький і Кам'янець-Подільський Павло, зробив заяву з приводу побиття українського воїна.

Єпископ повідомив, що, захищаючи Україну, Ананьєв отримав контузію та черепно-мозкову травму.

Замість вияву поваги до нього, як захисника, сьогодні він зазнав нападу у храмі. Дії, вчинені ним самим, не можуть бути виправданням того жорстокого поводження, яке було виявлено щодо нього,

– йдеться в заяві.

Хмельницька єпархія Православної Церкви України категорично засудила насилля проти захисників, які на фронті ризикують власним життям. Єпископ вважає неприпустимим, коли різноманітними інсинуаціями намагаються перекласти виключну провину на самого військовослужбовця.

Причина побиття – толерування "русского міра"

Додають, що причиною такої та подібних ситуацій є, очевидно, багаторічна пропаганда "русского міра", яка шириться на Хмельниччині через осередки Московського патріархату.

"Хочу окремо підкреслити, що ми відкидаємо насилля, як шлях вирішення накопичених проблем та закликаємо усіх вірних нашої єпархії та тих, хто вболіває за Україну, не вчиняти його щодо винуватців ганебного інциденту. Морально вони вже є банкрутами. Юридичну відповідальність слід встановити за законом", – наголошує єпископ Павло.

Крім того, він стверджує, що в час агресивного російського нападу, коли стоїть саме питання існування нашої держави, неприпустимим є подальше толерування можливості поширення ворожої ідеології "русского міра".

"Тож ми просимо представників вповноважених органів держави належним чином відреагувати на цю ситуацію та на діяльність Московського патріархату на Хмельниччині загалом, під якою назвою він би не маскувався", – йдеться у повідомленні.

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