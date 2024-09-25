Публічне СЗЧ Гнєзділова матиме сумні наслідки, – українські військові

Після того, як військовослужбовець Сергій Гнєзділов публічно заявив про своє самовільне залишення частини, чимало військових назвали це зрадою побратимів, які залишаються в окопах.

Водночас інші – обурилися не тільки вчинком колеги, а й тим, як медіа героїзують "самоволку", хоча вона є злочином, пише 24 Канал. Детальніше – у матеріалі.

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Як військові ми не можемо це толерувати. Бо є багато випадків, коли через СЗЧ одних – інші підрозділи втрачали своїх побратимів,

– вважає лейтенант ЗСУ Масі Наєм.

На думку заступника командира 3 ОШБр і колишнього командира полку "Азов" Максима Жоріна, це показове СЗЧ матиме сумні наслідки.

Дисципліна – одна з основ будь-якої армії. А подібні випадки дуже сильно демотивують бійців і провокують робити те ж саме,

– підкреслює Жорін.

Про те що мобілізовані бійці можуть спробувати піти в СЗЧ на знак протесту самого факту мобілізації, припускає і військовий Віктор Трегубов. Він намагався дискутувати про це з самим Гнєзділовим, але той його забанив. Виявилося, що Гнєзділов хоч і воював 5 років, але в СЗЧ пішов не з фронту, а з лікарняного і вже довгий час перебуваючи в Києві.

Фестиваль "Виделкафест" Сергій влаштовував не в Часовому Ярі, а в Чорноморську. І я далекий від думки, що процес організації він суміщав з обов'язками командира піхотного взводу,

– відзначив Трегубов.

Водночас журналістка Тетяна Даниленко помітила в історії Гнєзділова подвійні стандарти деяких медіа.

"З 2014 вони топили за те, щоб ветеранам, солдатам, героям війни не давали жодних поблажок при вчиненні ними правопорушень. Коли правопорушення здійснює "свій", то це вже не правопорушення, а важливий акт громадянської непокори", – написала вона.