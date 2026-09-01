Ворог атакував прикордонну інфраструктуру Одещини: пункт пропуску "Орлівка" призупинив роботу

Уночі проти 1 вересня російські війська обстріляли Одеську область. Під ударом опинився прикордонний пункт пропуску "Орлівка".

Він тимчасово призупинив роботу. Про це повідомила Ізмаїльська РДА.

Які подробиці?

Уночі росіяни здійснили повітряний напад на прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одещини.

Так, пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив свою роботу.

Пошкодження інфраструктури внаслідок атаки підтвердив і керівник Одеської МВА Сергій Лисак. Він уточнив, що обійшлося без постраждалих.

Слід зазначити, що у понеділок, 31 серпня, російські війська здійснили масовану атаку на Одесу, застосувавши "Бандеролі", ударні безпілотники та керовані авіабомби. У місті пролунала серія вибухів, після чого подекуди виникли перебої з електропостачанням.

Місто протягом атаки перебувало під інтенсивним обстрілом російських сил. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що російські окупанти вкотре спрямовують удари по енергетичній інфраструктурі та цивільних об'єктах.

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Що було відомо про удари по інших прикордонних пунктах?

25 серпня російська атака пошкодила інфраструктуру міжнародного пункту пропуску "Виноградівка – Вулкенєшть" на українсько-молдовському кордоні.

Раніше, у ніч проти 21 серпня, ворожий дрон пошкодив пункт пропуску "Табаки", а 20 серпня про атаку на прикордонний об'єкт повідомляв Володимир Зеленський.