У пунктах пропуску на кордоні з Румунією та Молдовою зупинили оформлення транспортних засобів

У пунктах пропуску на кордоні з Румунією та Молдовою у п'ятницю, 29 листопада, зупинили оформлення транспортних засобів. Митники розповіли про деталі.

Кажуть, що це сталося із технічних причин. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну митну службу.

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Чому припинили пропускні операції на кордоні

Митники повідомили, що ці обмеження стосуються як мандрівників, так і перевізників.

"З технічних причин усі пропускні операції щодо громадян і транспортних засобів у пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією тимчасово призупинено", – повідомили у митній службі у п'ятницю о 20:28.

Про деталі наразі не повідомляється, як довго діятимуть обмеження – також невідомо.

Нагадаємо, що польські фермери знову шантажують і погрожують перекрити кордон з Україною.

Вони вимагають, щоб Євросоюз не ратифікував угоду про вільну торгівлю з організацією з економічного співробітництва Південної Америки Меркосур.