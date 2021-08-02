В последнее время оккупированные территории Донбасса в моих глазах принимают отчетливый образ оккупированного Приднестровья, где местных жителей регулярно запугивают некими наступлениями Молдовы, Молдовы и Румынии, Молдовы, Румынии и Украины, Молдовы и НАТО.

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Это вполне обыденная тактика сохранения в зоне изоляции от цивилизации повышенного психологического напряжения, выгодна и тем, что она позволяет отвлекать долю внимания от внутренних проблем, упадка, деградации и тотальной безнадеги.

В свою очередь, в контексте Донбасса это еще и сигнал того, что на День Независимости Украины оккупанты явно готовят обострение по линии фронта, посредством силовых провокаций и ИПСО.

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Тактика крайне предсказуема и направлена в первую очередь для внутреннего потребления.

Но, увы, знание о готовящихся провокациях не всегда способно их предотвратить, а это чревато жертвами.

И именно на это делают ставку оккупанты – пролить кровь к 24 августа.