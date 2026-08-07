У цьому проблема Путіна: британський полковник назвав слабке місце російської армії

Попри численні спроби Росії захопити весь Донбас, окупаційним військам досі не вдалося виконати це завдання. Однією з причин невдач може бути сама система управління російською армією та надмірне втручання Володимира Путіна у військові рішення.

Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон розповів 24 Каналу, що головною слабкістю Росії є надмірна централізація командування. Путін особисто намагається керувати війною, хоча не має необхідного військового досвіду.

Чому втручання Путіна шкодить російській армії?

Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що російські генерали продовжують запевняти Путіна у можливості захопити весь Донбас. У нинішній системі вони змушені підтримувати оптимістичні прогнози, адже саме президент Росії ухвалює ключові рішення.

Хоч Путін і намагається поводитися як військовий командувач, відвідує штаби, вдягає військову форму та особисто вивчає карти бойових дій, це не компенсує відсутності профільного досвіду.

Це його слабке місце. Щоб розуміти військову стратегію, потрібно присвятити цьому все життя і пройти через такий досвід,

– наголосив де Бреттон-Гордон.

За його словами, президент Росії намагається втручатися навіть у тактичні питання, яких насправді не розуміє. Це призводить до того, що командири нижчих ланок не мають свободи ухвалювати рішення на полі бою.

Полковник армії у відставці про невдалу тактику Путіна: відео

Українська, британська та американська армії працюють за іншим принципом: командування визначає завдання, а способи його виконання обирають безпосередньо командири. У російській армії навпаки – всі рішення надмірно централізовані, а навіть невеликими операціями часто керують генерали.

Солдати на передовій бояться діяти на власний розсуд, тому що в російській армії за відступлення можуть розстріляти,

– сказав полковник армії у відставці.

Де Бреттон-Гордон також звернув увагу, що генерали бояться доповідати Путіну погані новини, оскільки ризикують втратити посади. Саме тому глава Кремля часто отримує викривлену картину подій.

Він провів історичну паралель з Адольфом Гітлером, який також втручався у військове планування всупереч порадам професійних командувачів. Саме такі рішення, ймовірно, значною мірою сприяли поразці нацистської Німеччини.

"Я думаю, Путін діє за схожим сценарієм. Його постійне втручання насправді лише погіршує ситуацію для росіян", – висловився британський полковник.