путін розуміє, що з Фінляндії можуть полетіти ракети, він боїться, – політолог

Фінляндія підписала резолюцію на вступ до НАТО. Разом з цим російські військові, які погрожували країні, покинули свою базу поблизу кордону з Фінляндією. Тепер путін розуміє, що звідти можуть полетіти натовські ракети.

Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він каже, що такі поразки путін просто намагається подати росіянам як перемоги.

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путін себе "переграв"

За словами політолога, путін відводить війська від Фінляндії, тому, ймовірно, він справді боїться протистояння.

Окрім того, як зауважив експерт, глава кремля зрозумів, що він себе "переграв".

путін напав на Україну, щоб відвести НАТО, а воно прийшло ближче зі сторони Фінляндії. Зараз путін співпрацює з Китаєм як союзником, а Китай потім захопить його території,

– вважає Давидюк.

Політолог каже, що маленька Литва перекрила путіну Європу, і він навіть в Калінінград сьогодні не може потрапити. Мовляв, Калінінград для путіна став островом.

путін – це бездарна військово-політична істота

На його думку, путін – це бездарна військово-політична істота, яка не розуміє наслідків своїх дій.

"Тому вони й отримали, наприклад, кандидатство України в ЄС, бо без росії цього не було б. Фінляндія та Швеція також дякують путіну, що зробив їхній вступ до НАТО швидшим", – каже він.

Давидюк жартує, що путін – це такий собі Горбачов нашого часу. Він теж розвалить росію на якісь інші федеральні суб’єкти.

Якщо Хрущов грав дурня, але був розумним, то путін – дурень, який грає розумного. Він намагається переписувати історію, щось доводити, але це не працює. Він заслабкий, щоб керувати у світі глобальними процесами,

– переконаний експерт.

Політолог наголосив, що після нападу на Україну в нього два шанси – або стати Ніколаєм другим, або Горбачовим.

"Все, немає в цієї людини інших сценаріїв, Україна його загнала у глухий військовий та економічний кут, і він з нього не вибереться. Ми його тут на полі бою і переможемо", – додав він.

путін боїться, що з Фінляндії полетять ракети

Політолог наголосив, що путін може боятися, але він ніколи не буде знати точно, чи піде НАТО в атаку.

Давидюк нагадав, що Сербія теж думала, що нічого не станеться і НАТО буде дивитися, як вони вбивають людей у мирних селах Боснії чи Македонії.

"Але от ракети полетіли, і половину Бєлграда просто рознесли і змусили капітулювати. путін це пам'ятає, і в нього, до речі, Балкани – найближчий страх НАТО. Адже звідти і пішла ненависть до Альянсу”, – відповів він.

путін розуміє, що це може статися – з Фінляндії можуть полетіти ракети в Москву чи Санкт-Петербург та змусять його капітулювати. Він боїться,

– заявив політолог.

На думку Давидюка, глава кремля думає оголосити мобілізацію, але боїться, що ці люди підуть проти нього. Він вважає, що путін в Україну увійшов, а вийти не знає як.

путін не очікував такої реакції Заходу

Давидюк наголосив, що путін розуміє, що його "зчитали", зрозуміли, як він діє. Водночас Європа почала діяти непередбачувано:

Захід запровадив найсильніші санкції проти росії,

Україну взяли кандидатом в ЄС тощо.

путін цього не очікував, він думав, що йому буде дзвонити Шольц та Макрон, а вони просто час відтягують, щоб вводити санкції і загнати його в кут,

– каже він.

На думку політолога, Захід показав, що він може бути сильним, але йому не вистачало сміливості. Її додала Україна.

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