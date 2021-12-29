Путін буде зайнятий: перші 2 тижні нового року будуть спокійними

Фраза "Бомбити Україну у новорічну ніч" належить саме хворобливій уяві Володимира Жиріновського. В ефірі російського каналу він вирішив оголосити Україні війну.

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський видав наказ про те, що коментувати зовнішню політику може він, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і ще прем'єр Денис Шмигаль і все. Більше ніхто.

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Росії час взяти з нас приклад

Мені здається, от саме час прийшов Росії взяти з нас приклад, і написати щось подібне, а то дадуть таким от персонажам 5 хвилин ефіру на телебаченні, тож вони його і заповнюють своїми"промовами".

А ти потім піди, поясни, що то дід Жиріновський так жартував не смішно, що жарти йому Петросян пише і що насправді він геть зовсім інше мав на увазі.

Але виправдовуватись за це Путін поки не особливо поспішає, або на реакцію електорату очікує, або всі "факапи" збирає, щоби потім за все і одразу перепросити. Бо не лише заявами Жиріновського рясніє інтернет, а й Рамзана Кадирова, який чомусь теж вирів вставити свої 5 копійок.

Кадиров заговорив про Україну

і сказати так строго: "Україна має стати частиною Російської Федерації, якщо Зеленський продовжуватиме антиросійську політику". Каже, давно би вирішив українське питання, але на це потрібно відповідне доручення.

Себе при цьому Кадиров назвав "піхотою", яка готова до виконання наказів.

Коли ж ви всі нарешті зрозумієте, що Україна вам нікому нічого не должна. А вашу, без сумніву, безцінну думку, ви завжди можете залишити при собі, не обов'язково нею ділитися з усім цивілізованим світом, тим більше, якщо він у вас її не питав.

І все б нічого, та проблема в тому, що ці заяви російських політиків звучать на тлі чергового загострення ситуації на кордоні Росії та України. Бо попри оголошене перемир'я на Сході, якого бойовики очікувано не притримуються, вони не лише не відводять сили і озброєння а й продовжують його потихеньку нарощувати.



Росія вже в міліметрах від перетину червоних ліній / Фото Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Росія вже в міліметрах від перетину червоних ліній. Якщо місяць тому це були кілька міліметрів, то тепер це вже реально 1 міліметр. Тому всі зусилля, все спрямували на запобігання ризику військової ескалації з боку Росії.

При цьому, Збройні сили роблять все можливе зі свого боку, а МЗС зі свого, дипломатичного.

Питання лише в тому, де саме проходять ті червоні лінії, бо мені здається, що вони не лише до них наблизились, а з огляду на попередні заяви, ще й періодично переходять туди й назад. Якась просто російська забава – полякай світ війною.

Бо що ви думаєте лише з нами росія ваює? Ні! Виклик НАТО вони також вже кинули. Зокрема міністерство оборони Росії заявило, увага, що Північноатлантичному Альянсу не має чим зайнятися, тож вони готуються до великомасштабного збройного конфлікту з Росією.

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Хто зробить найбезглуздішу заяву

Слухайте, я не можу зрозуміти, у них що на вихідних якесь нове шоу запустилось, хто зробить найбезглуздішу заяву, тож кожен вважав за необхідне щось сказати, чи що.

А знаєте, як Росія здогадалась, що НАТО хоче на неї напасти?

Бо британський есмінець (за їх словами) 23 червня зробив спробу "проникнути в територіальні води Росії" в районі мису Фіолент біля узбережжя окупованого Криму.



Кремль вважає, що НАТО хоче напасти на Росію / Фото Getty Images

Хоча міноборони Британії тоді сказало, що корабель мирно собі йшов територіальними водами України у напрямку Грузії. Та й загалом кажуть: погіршення відносин між Росією та НАТО розпочалося десь у період ще 2013 – 2014 року.

Дивно! І чого ж бо так, скажіть, нормально ж так спілкувались.

На допомогу мирному населенню у Севастополі прийшли, на Донбас прийшли, в Луганську кликали також прийшли. Собою жертвували, з соціальних сфер гроші забирали і у війну вкладали, а з ними тепер дружить ніхто не хоче і з дружніх братніх обіймів постійно вириваєтесь.

Але надій Путін не кидає. Каже – готовий наступити на гордість і провести ще одні переговори зі Сполученими Штатами 10 січня. 12 січня з НАТО. 13 з Постійною радою ОБСЄ.

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З цього можемо зробити висновок, що перші 2 тижні нового року можемо святкувати спокійно. Путін буде зайнятий. Тому нападати йому не буде коли. А от що буде після – побачимо або покажемо.