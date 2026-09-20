Путін діє методами Гітлера та одержимий чужими землями, – британська депутатка

Російська влада намагається підкорити сусідні держави та змусити світ поступитися диктатурі через постійне залякування. Проте ця загарбницька стратегія зазнає краху, а диктатор Путін повторить долю найвідоміших тиранів минулого.

Про це в ефірі 24 Каналу заявила членкиня британського парламенту Рейчел Гілмер, яка прибула з візитом до Києва. За її словами, історія вже знала подібних діячів, які були одержимі захопленням чужих земель. Політикиня переконана, що Україна є лише першою ціллю в планах агресора.

Історичні паралелі та загроза для світу

Британська представниця підкреслила, що нинішній очільник Кремля діє методами диктаторів минулих століть.

Ми бачили подібних людей раніше. Ми бачили Гітлера, Наполеона, які були одержимі захопленням чужих країн, – наголосила депутатка.

За її словами, Кремль може спробувати напасти й на інші країни Європи. Не можна відкидати і такий сценарій.

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Україна вистоїть

Попри руйнівні наслідки бойових дій, гостя з Великої Британії абсолютно впевнена у тріумфі українців.

Як оптиміст і людина, яка всім серцем вірить, що Україна виграє цю війну, я переконана, що для багатьох людей з цієї війни вийде чимало доброго, але точно не для Путіна", – зазначила Гілмер.

Окремо вона висловила захоплення незламністю українського народу, згадавши місцевих аграріїв, які продовжують обробляти поля навіть в умовах постійної небезпеки.