Путін "довойовує" Другу світову війну, – Мусієнко назвав ідеологію битви за Донбас

Російські вбивці активно наступають на сході України, у такий спосіб по суті розпочавши ту саму битву за Донбас. Можна припустити, що глава Кремля обрав собі ідеологію Другої світової війни.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив керівник Центру військових правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, у такий спосіб Путін нібито "довойовує" Другу світову війну.

До теми Битва за Донбас може стати найбільшим танковим боєм із часів Другої світової, – Sky News

У Росії не можуть не оминути тему Другої світової, – Мусієнко

Очільник Центру військових правових досліджень заявив, що все-таки битва за Донбас розпочалася, тому що підготовка окупантів була приблизно минулого тижня. Вочевидь був розрахунок зробити картинку, проте бої розпочалися, як розпочалася.

Уже говорили, зокрема, що Путін "довойовує" Другу світову війну,

– наголосив Мусієнко.

Він додав, що такий висновок можна зробити навіть із того, що начальник Генштабу військових Росії виходець танкових військ, як і його заступник – начальник головного оперативного управління, який якраз відповідає за планування і реалізацію війни.

Природно вони не можуть оминути не чужу для себе тему. Це не вдається реалізувати повною мірою через те, що діють надзвичайно ефективно наші ЗСУ та сили тероборони. Вони намагаються перерізати їм логістику, руйнувати маршрути їхнього пересування. Олександр Мусієнко Керівник Центру військових правових досліджень

Також Мусієнко погодився з оцінкою, яку давав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба про те, що бій за Донбас нагадуватиме Другу світову війну. "За інтенсивністю вогню подекуди є бої, які щонайменше нагадують", – зазначив він.