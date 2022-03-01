Путін думав, шо розірве європейську єдність, але помилився, – президент Євроради

Повномаштабний напад Росії на Україну триває вже 5 днів. Коли війна почалася, Володимир Путін думав, шо розірве європейську єдність.

Однак він помилився. Так вважає навіть президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Увага Повний текст промови Зеленського на засіданні Європарламенту

Коли війна почалася Путін думав, що зможе порушити європейську єдність. Але йому це не вдалося. Він думав, що в нас інерція, параліч, що ми будемо шукати виправдання для того, щоб не приймати рішення,

– зазначив Мішель.

Однак російський президент – помилився. Ба більше, глава Кремля також думав, що дуже швидко може взяти Україну. Однак він в цьому також дуже помилився, тому що українці добре захищаються.

Путін помилився

"Напевне, він також думав, що може завдати смертельного удару правовладдю і свободі. Але знов помилився", – наголосив президент Євроради.

Тож він закликав усіх встати, щоб рішуче підтримати Україну і абсолютно визнати агресора.

Також голова Європейської Ради емоційно закликав державу-агресора покинути чужу територію.

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