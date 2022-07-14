путін формує "батальйони добровольців" у регіонах: скільки зможе їх зібрати – прогноз ISW

кремль наказав регіонам у федерації збирати "добровольчі" батальйони. За даними ISW, До кінця серпня в російській армії можуть воювати понад 30 тисяч нових військовослужбовців.

Кожен регіон в росії повинен створити хоч один батальйон. Загалом їх є 85, враховуючи окупований Севастополь та Крим. Про це повідомляють в американському Інституті вивчення війни 13 липня.

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росія не оголошує загальну мобілізацію

Ймовірно, Кремль наказав російським "суб'єктам федерації" (регіонам) формувати добровольчі батальйони для участі в російському вторгненні в Україну замість оголошення часткової або повної мобілізації в Росії,

– мовиться в повідомленні.

Термін "добровольча мобілізація" швидше за все означає, що кремль наказав 85 регіонам федерації вербувати та фінансово стимулювати чоловіків для формування нових батальйонів.

Відомо, що регіональні чиновники беруть чоловіків віком переважно до 50 років на шестимісячний контракт і пропонують зарплату в середньому від 220 000 до 350 000 рублів на місяць. А це приблизно від 3 750 до 6 000 доларів США.

Окремі регіони пропонують миттєву надбавку до військової служби – в середньому 200 тисяч рублів, тобто приблизно 3400 доларів США.

Скільки кремль може зібрати "добровольців"

росЗМІ вже підтвердили факт створення або розгортання добровольчих батальйонів у Курській, Приморському краях, Башкортостані, Чувашії, Чечні, Татарстані, у Москві, Пермській, Нижньогородській та Оренбурзькій та Тюменській областях.

До кінця серпня добровольчі батальйони можуть сформувати близько 34 тисяч нових військовослужбовців, якщо кожен суб'єкт федерації створить хоча б одну військову частину чисельністю 400 осіб,

– мовиться в повідомленні.

Кількість може змінюватись, адже деякі суб'єкти федерації, наприклад Татарстан і Чечня, створюють 2 – 4 "добровольчі батальйони". Водночас деякі суб'єкти федерації можуть не взяти участь у створенні батальйонів.

Новосформовані батальйони зараз виїжджають на полігони. Вони можуть завершити підготовку до кінця серпня, але не будуть боєздатними за такий короткий період.

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