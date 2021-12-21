Він просто зараз, у ці хвилини, продовжує вагатися. Думає, чи не піти йому таки в Україну повномасштабною війною на новорічні свята.

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І це не чиїсь видумки, адже на таких ваганнях Путіна, зокрема, й американці наголошують. Видання CNN переказувало слова високопоставленого американського чиновника, що Сполучені Штати на той момент мали приблизно "4-тижневе вікно можливостей", щоб спробувати якось вплинути на Путіна і відмовити його від ідеї повномасштабного вторгнення в Україну.

Ми з вами бачимо, що Путін від такої ідеї не відмовився навіть після переговорів з Байденом. Ба більше, схоже, що відмова Байдена давати юридичні гарантії "не брати Україну до НАТО" навпаки Путіна тільки раздраконили. Він за цей час міг себе лише ще більше накрутити в тих своїх маніакальних побоюваннях, що війська НАТО, мовляв, усе більше наближаються до кордонів Росії, концентруючись і в Україні.

Путін прикриється самозахистом

Я до чого веду – воно все має такий вигляд, що Путін наче за вуха, але таки притягує "загрозу НАТО", адже саме цим він зможе виправдати перед росіянами свій наказ про вторгнення в Україну. Скаже, мовляв, це з боку Росії у жодному разі не агресія, а навпаки – самозахист.

От в такий "збочений" бік Кремль і може все те викрутити, хоча нам із вами, погодьтеся, від того у жодному разі легше не буде. Однак для росіян така от риторика та пояснення з боку Кремля дійсно будуть вкрай потрібні, щоб було чим пояснювати людські втрати і економічне зубожіння, які неодмінно очікують на Росію щойно вона піде на нас війною.

Треба усвідомлювати, що самим росіянам Кремль російське вторгнення в Україну подасть так, що це вони змушені захищатися від агресії НАТО, тому і домовини з російськими солдатами, і економічне зубожіння Росії – в цьому усьому, на думку росіян, буде винний у жодному разі не Кремль і не Путін, а НАТО і Київ. Тобто ми з вами і наші союзники.

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Допомога від Литви

Литва вже готова передати нам летальну зброю, маємо відповідну заяву від тамтешнього міністра національної оборони. Нагадаю, хоча Литва – член НАТО і її армія по "натівських" стандартах озброєна, – навряд чи ця країна готова нам віддавати щось з сучасної своєї зброї. Радше за все, мовиться про старі, ще радянські, запаси.

Чесно кажучи, ми і тому будемо щиро раді, нам взагалі-то все, що можна знадобиться, аби російський напад відбити. Про всяк випадок я нагадаю, що летальна зброя – це не та, яка літає. Це та, яка вбиває.

Путіну смішно з лякалок Заходу

Тепер про можливі економічні наслідки Росії. Захід каже про "дуже високу ціну", яку Росія заплатить у разі вторгнення в Україну. Чіткої конкретики не називає, але чітко зрозуміло, що мовиться виключно про економічні антиросійські санкції.

Однак дивіться, який тут є нюанс. Це очима Заходу може бути дійсно "висока ціна", з точки зору західних президентів та прем'єрів, які дбають про своїх громадян, їхні життя та статки. Для нормальних президентів їхні санкції дійсно є Росії високою ціною. Однак не очима Путіна.

На думку Кремля, навіть якщо Росія тими новими санкція буде поставлена на межу "голоду та холоду", то Путіну це цілком прийнятна ціна за його агресію. Йому в його кремлівському бункері точно буде і тепло, і сито, і безпечно.

Захід може, на жаль, переоцінювати адекватність Путіна. Захід собі може дійсно щиро вважати, що він це зараз, мовляв, залякує Путіна страшними санкціями. Однак самому Путіну вони виглядають реально смішними. Він вже готовий своїх співгромадян кинути в м'ясорубку нової війни, тому те, що росіянам буде від тієї війни ще й зубожіння через антиросійські санкції – йому плювати тим паче.

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Нам з вами залишається лише сподіватися, що наші союзники-американці знайдуть важелі реального впливу та тиску на Путіна й таки примусять його передумати щодо вторгнення в Україну.