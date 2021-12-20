Відповідне російське військове містечко розташоване у Смоленській області Росії, ближче до кордону з Білоруссю. Волонтери додатково проаналізували дані супутникових знімків Maxar, на яких зафіксовані російські військові об'єкти в Єльні.

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Дійшли висновку, що батальйон зв'язку військ Росії, який дислокується в Смоленській області, тісно пов'язаний із цим військовим містечком. Мовиться про територіальний батальйон зв'язку, який належить до 132-ї бригади зв'язку. Він також має окремий номер військової частини.

Вузли зв'язку російського батальйону

Основні підрозділи цієї бригади перебувають біля села Агалатово Ленінградської області Росії. Зазначений батальйон зв'язку існує у Смоленській області принаймні з 2013 року. Згідно з даними 2013 року, до його складу входять 5 вузлів зв'язку:

"Гарпун";

"Огляд";

"Заїмка";

"Гринвич";

станція супутникового зв'язку "Кристал".

Тобто варто розуміти, що у 2013 році вузлів зв'язку у складі батальйону, розміщеного в Єльні, не було. 23 січня 2021 року командування цього батальйону публікує на сайтах вакансій Смоленської області інформацію про одразу 4 вакансії.

Військовому підрозділу одночасно стали потрібні інженер-технік, технік, електромеханік зв'язку і начальник зміни.

Згідно з цією інформацією, місцем роботи для потенційних працівників вказано мікрорайон Кутузовський міста Єльня, без вказівки вулиці та номера будівлі.

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Так, наприклад, звучать зазначені у вакансії обов'язки інженера-техніка: "Організує та забезпечує технічну експлуатацію, надійну та безперебійну роботу засобів зв'язку, електрообладнання, електрокабелю аварійного електроживлення, а також метеорологічне забезпечення засобів зв'язку".

Росіяни могли створити ще один вузол зв'язку

Ці обставини можуть опосередковано свідчити, що на початку 2021 року в Єльні було створено ще один вузол зв'язку у складі військової частини. Наразі інформацію про згадані вакансії з сайтів видалено, ймовірно, працівників знайшли.

Мікрорайон Кутузовський, який вказаний як місце роботи, складається з житлових будинків, школи, дитячого садка та кількох магазинів. Але зовсім неподалік нього, як видно на супутниковому знімку, дислокуються військові об'єкти, на які звернули увагу Maxar.

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Тож є підстави вважати, що саме в цьому військовому містечку розташований нещодавно створений вузол військового зв'язку для забезпечення вказаного російського угруповання. Це означає, що росіяни суттєво нарощують свою присутність поблизу білоруського і українського кордонів.