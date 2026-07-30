Це буде вибух на всю Росію, – аналітик-міжнародник сказав, чого сьогодні найбільше боїться Путін

Владімір Путін продовжує заявляти про пріоритетність військових витрат, демонструючи намір вести війну ще кілька років. Водночас усередині російської еліти зростає напруга, а Кремль дедалі активніше готується до можливих внутрішніх потрясінь.

Журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко розповів 24 Каналу, що російський диктатор найбільше боїться не лише українських ударів, а й бунту власного населення та розколу серед еліт. Саме тому Кремль уже готує країну до жорсткіших методів управління.

До чого саме готується Путін

Олександр Демченко звернув увагу на останні події в російській Держдумі, які, на його думку, свідчать про поглиблення кризи всередині владної верхівки. Навіть традиційні публічні демонстрації підтримки Путіна вже не викликають очікуваної реакції серед чиновників.

Це бунт на кораблі, якого вже немає. В'ячеслав Володін (голова Держдуми Росії – 24 Канал) кричить: "Росія! Путін! Перемога!", а у відповідь – тиша. Усім страшно, усім соромно. Це свідчить про те, що режим тримається буквально на соплях,

– сказав аналітик.

Заяви Кремля про фінансування оборони до 2029 – 2030 років означають не лише намір продовжувати війну, а й підготовку до масштабних внутрішніх змін.

Аналітик-міжнародник про загострення ситуації в Росії: відео

"Путін збирається використати останній козир, який у нього залишився, – тотальну мобілізацію, воєнний стан і життя за законами воєнного часу. Це буде вибух на всю Росію", – наголосив Демченко.

Крім того, за його словами, посилення заходів безпеки в Москві та періодичні перекриття в'їздів і виїздів із російської столиці пов'язані не лише із загрозою українських атак.

Путін боїться не тільки українських дронів. Він боїться бунту. Боїться, що частина режиму виступить проти нього, що хтось перекриє Кремль і Красну площу. Він боїться власного народу,

– сказав Демченко.

Саме цим можна пояснити регулярні перекриття Москви та Санкт-Петербурга, які Кремль використовує як своєрідні навчання на випадок внутрішніх заворушень.