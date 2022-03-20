Путін хоче позбавити Україну допомоги ЄС, – військовий експерт про загрозу для Луцька і Львова

Білорусь може готуватися до ймовірного вторгнення в Україну. Росія тиснутиме на Олександра Лукашенка, аби його армія взяла на себе Волинський напрямок.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.

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"Росія буде тиснути, щоб Білорусь взяла на себе Волинський напрямок, а саме Волинь, Луцьк та Львів, аби спромогтися "відрізати" Україну від допомоги з Євросоюзу, від наших західних партнерів", – заявив військовий експерт.

Не варто недооцінювати противника

За словами Жданова, навіть попри те, що армія Білорусі не має бойового досвіду й ніколи не брала участь у таких діях, недооцінювати противника не варто. Необхідно тверезо оцінювати ситуацію.

У нас є бойовий досвід, ми вже потренувалися на російських військах. Як тільки вони (білоруси – 24 канал) зайдуть на нашу територію, треба дати їм таку відсіч, щоб цей захід був перший і останній,

– наголосив військовий експерт.

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