Може бути китайський план: політолог сказав, чому Путін хоче втягнути Білорусь у війну з НАТО

Лукашенко намагається якомога довше уникнути прямої участі в російській війні проти України, бо розуміє можливі наслідки. Водночас Росія розглядає плани військових операцій з території Білорусі як проти України, так і проти країн НАТО.

Політолог Петро Олещук пояснив 24 Каналу, що цей складний багаторівневий сценарій може включати координацію дій не лише з Білоруссю, а й з КНДР.

Для чого Путіну потрібна Білорусь у можливому конфлікті з НАТО?

У Лукашенка почало налагоджуватися життя, бо Трамп зняв санкції, і відповідно відкрилися можливості виходу з дипломатичної ізоляції. Тому він не має мотивації вв’язуватися у війну. Очевидно, росіяни не задоволені його позицією і починають тиснути. Тому Лукашенко зараз активно грає великого військового,

– сказав Олещук.

На думку політолога, заяви про можливий напад на НАТО – це не просто перебільшення для партнерів, і про це говорять не лише українці. Нещодавно шведський міністр оборони й начальник Генштабу заявили, що Росія може спробувати захопити один з островів у Балтійському морі, щоб продемонструвати слабкість Альянсу. Саме тому шведи провели військові навчання з залученням українських експертів.

Також про це говорив генсек НАТО Марк Рютте, який пов’язує можливу російську агресію проти НАТО з планами Китаю щодо Тайваню, припускаючи, що Росія може організувати провокації як інформаційне прикриття для китайської операції.

Росія може використати територію Білорусі як проксі-силу для таких операцій, навіть залучивши північнокорейських військовослужбовців, особливо враховуючи законодавство КНДР про автоматичний ядерний удар у разі вбивства Кім Чен Ина.

"Північнокорейські війська можна використати для провокацій з території Білорусі, щоб дезорієнтувати країни НАТО. Це не банальна схема. Особливо після візиту Трампа, який заявив, що допомагати Тайваню не треба, і це не справа США", – сказав Олещук.

Зверніть увагу! Експерт з євроінтеграції Олів’є Віллокс сказав, що європейські держави розглядають запровадження нових санкцій проти Росії за систематичні порушення їхнього повітряного простору, однак утримуються від публічних заяв щодо цього. ЄС більше турбують гібридні атаки Росії, а також кібератаки, які завдають істотної шкоди російській економіці.

Що ще відомо про потенційну загрозу для НАТО?

Західні військові експерти усвідомлюють загрозу російської агресії, причому міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкрито порушує комфортну європейську байдужість щодо проблеми. До того ж перенаправлення американських ресурсів на Близький Схід спричинило для Москви сприятливий момент.

Аналітики розглядають 3 можливі сценарії російського вторгнення: гібридна провокація за аналогією з подіями в Криму, захоплення стратегічного Сувальського коридору між Польщею та Литвою, або комбінований підхід.