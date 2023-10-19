Російський опозиційний правозахисник, засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін сказав 24 Каналу, що Путіну дедалі важче нормально функціювати. З огляду на це його оточення серйозно розглядає розмаїті сценарії розвитку подій після його смерті.
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"Очевидно, що йому важко. Позначаються вік, величезне психологічне навантаження і той тиск, якого він собі завдав, тому що весь цивілізований світ не приймає його диктаторську політику", – зазначив Осєчкін.
Російський президент потребує багато часу, щоб прокинутись. Крім того, він по пів години і більше проводить у ванній, щоб віддихатись, взяти себе в руки й контролювати свої дії.
Однак вдається не завжди – Путін періодично має панічні атаки та сплески необґрунтованої агресії на оточення.
Путін тепер особливо небезпечний
Оскільки російський президент перебуває в надемоційному стані й не переймається наслідками своїх дій, він становить велику небезпеку.
"Він думає лише про те, як утримати владу, щоб не опинитись у в'язниці Гааги або не бути вбитим унаслідок палацового перевороту. У ці моменти він здатен на багато чого", – наголосив Осєчкін.
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