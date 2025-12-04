У всьому винен Захід: Путін заявив, що "СВО" – не початок війни, а спроба її закінчити
- Путін прибув з державним візитом до Індії, там його з особливими почестями зустрів прем'єр Моді.
- Російський диктатор видав чергову низку пропагандистських заяв про війну в Україні, "київський режим" і НАТО.
У четвер, 4 грудня, Володимир Путін прибув із державним візитом до Індії. Після теплої зустрічі з традиційними танцями та бесіди "тет-а-тет" з прем'єр-міністорм Нарендрою Моді російський диктатор виступив з низкою заяв.
Зокрема, він згадав про анексію Криму, війну в Україні та торгівлю нафтою. Деталі повідомляє 24 Канал з посиланням на India Today.
Що сказав Путін про війну в Україні?
В Індії президента країни-агресорки привітали з особливими почестями – Моді особисто вийшов до Путіна, хоча зазвичай іноземних лідерів там зустрічають високопоставлені міністри.
Зі свого боку очільник Кремля висловив захоплення індійською культурою та прем'єром, з яким країні нібито "пощастило".
Окрім того, під час інтерв'ю диктатор скористався можливістю обговорити так звану "СВО". За його словами, це був не початок війни, а спосіб її закінчити – заради захисту інтересів "своїх людей".
Путін наполегливо переконував індійців, що війну проти Росії "українськими руками" розв'язав саме Захід. Натомість Москва буцімто 8 років намагалася вирішити все мирними засобами.
Також лідер Кремля представив власну версію подій у Криму, заперечивши його анексію. Росіяни й без того вважали порт на півострові своїм за так званою "угодою з Україною".
На думку Путіна, Зеленський поставив інтереси "націоналістично налаштованих груп" вище за народні, а головним для Києва наразі є усвідомлення необхідності перемовин.
Не забув президент країни-агресорки й про можливе розширення НАТО на схід. Росія досі вимагає від Альянсу "виконання обіцянок, даних іще в 90-х роках".
Ми спираємося на загальне положення, що безпека однієї держави не може бути забезпечена коштом безпеки іншої,
– сказав про це диктатор.
Що відомо про інші заяви Путіна?
- На зустрічі Путіна з Віткоффом обговорювали тему можливого повернення Росії до G8 ("Великої вісімки").
- Росія не втручається у відносини Китаю та Індії, тому що нібито не вважає себе уповноваженою для цього.
- Талібан повністю контролює Афганістан, за словами російського президента, цей факт потрібно прийняти.
- У Кремлі не розглядають відновлення СРСР, оскільки це "просто безглуздо" та змінило б етнічний і релігійний склад населення Росії. Захід буцімто лише залякує людей відродженням імперії.
- Нафтові компанії країни-агресорки вважають своїх індійських партнерів надійними. Путін не розуміє, чому Індія не може мати права купувати російське паливо, якщо це роблять навіть США.
- Першою столицею Стародавньої Русі нібито був Новгород, і лише згодом потім державність перейшла до Києва.