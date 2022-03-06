Путін має програти, – Джонсон різко висловився про військові злочини Росії

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон вкотре засудив військові злочини Росії. Він наголосив, що Володимир Путін має зазнати невдачі.

Відповідний допис з'явився у твітері британського політика ввечері 6 березня. У ньому він рішуче висловився проти цинічних дій російського президента.

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Лондон вводить "небачені раніше санкції"

Джонсон підкреслив, що ця загарбницька війна, розв'язана Росією, приносить спустошення абсолютно невинній країні. Адже за наказом Путіна окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру, страждають мирні жителі.

Саме тому Велика Британія разом зі своїми союзниками та партнерами запроваджує проти Москви найжорсткіші із можливих економічних санкцій. Політик описав ці обмеження як "небачені раніше світом" і такі, що мають величезний вплив на економіку держави-агресорки.

Путін сильно прорахувався, – Джонсон

"Поки я це говорю, рубль падає. Ви бачили, як люди стоять у черзі, щоб зняти зі своїх рахунків гроші. Вони неохоче відкривають російський фондовий ринок. Росіяни вже зазнали великого удару, і ми підемо ще далі, аби підтримати наших українських друзів", – додав політик.

Думаю, що Путін дуже сильно прорахувався. Він недооцінив готовність українців до того, щоб чинити опір, та їхню силу,

– зазначив Джонсон.

Водночас російський президент недооцінив й Володимира Зеленського, а також рішучість і єднання Заходу. "Ми стоїмо пліч-о-пліч, аби забезпечити програш Путіна", – підсумував британський прем'єр-міністр.

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