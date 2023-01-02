Навіть своїх клоунів боїться: у новорічному зверненні, Путін міг бути у бронежилеті

Російський диктатор Володимир Путін боїться навіть своїх підставних клоунів, з якими записував новорічне привітання. Бункерний дід не довіряє нікому і схоже, що під піджаком він був у бронежилеті.

Те, що на кадрах разом із главою Кремля були підставні військові-окупанти – очевидно. Але й біля них Путін не зміг розслабитись.

До теми "Службові люди" і всесвітні змови: про які нісенітниці Путін спілкується у бункері

У мережі висміюють Путіна за те, що йому страшно ходити без броніка у власній країні, навіть з урахуванням того, що в Росії, хоч і почастішала "бавовна", але воєнних дій немає.

На одному кадрі із новорічного звернення диктатора, на якому він повернувся обличчям до акторів, а спиною – до камери. Під піджаком у Путіна видно виступи. Тож, ймовірно, що Путін міг буту бронежилеті.

Путін був у бронежилеті під час новорічного звернення / Фото скриншот із відео

Як Путін вітав росіян з Новим роком

Диктатор у новорічному привітанні вийшов разом з окупантами та оголосив свої цілі на 2023 рік. Наступного року він пообіцяв росіянам "подолання всіх труднощів та збереження країни великої та незалежної".

Традиційно, Путін не став ризикувати – і вкотре оточив себе "ряженими". Журналісти помітили за спиною Путіна жінку, яка раніше неодноразово з'являлася на фото та відео з президентом Росії.

Актори Путіна для звернень / Фото соцмережі

Москва зустрічала Новий рік у страху

Втім, нічого дивного, в Москві дуже боялись святкувати Новий рік. У системі протиракетної оборони було залучено 2 тисячі військових лише у ніч проти 1 січня.

Ба більше, влада Москви прийняли рішення обмежити вхід людей на Червону площу, туди зігнали колони спецслужбовців. Чому було вжито таких посилених заходів, кремлівська влада не пояснила. Загалом на вулицях було залучено близько 7 тисяч правоохоронців.

Схоже, що в Росії врешті зрозуміли, що за усі їх терористичні атаки таки доведеться платити.