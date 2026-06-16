Наприкінці літа Путін визначиться щодо війни, – майор ЗСУ сказав, що зміниться

Росія системно прострочує військові дедлайни, тому повне захоплення Донеччини до кінця року є нереалістичним. Водночас Путін паралельно веде 2 треки – продовження війни і підготовку до можливого "замороження" конфлікту.

Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук пояснив 24 Каналу, що Україна також готується до кількох сценаріїв спротиву.

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Чому Росія продовжує обіцяти швидке захоплення Донеччини?

Військове керівництво подає Путіну викривлену картину успіхів на полі бою, але він десь розуміє, що реальність відрізняється від звітів.

Росіяни постійно наперед оголошують "перемоги" – Покровськ, Луганщина, Гуляйполе – але не виконують власних дедлайнів місяцями. Російське суспільство вже не вірить цим звітам, і ті самі звіти, що подають Путіну, мали б викликати в нього питання: чому одні й ті самі населені пункти "беруть" по 4 раз за зиму,

– сказав Ткачук.

У травні росіяни провели 7 тисяч зіткнень, зазнали колосальних втрат, і захопили 14 квадратних кілометри – це вже помічають навіть російські блогери та лідери думок. Україна також має труднощі, зокрема на Костянтинівському напрямку, проте росіяни, ставлять надто нереалістичні дедлайни.

Росія роками переносить захоплення Донеччини, і західні аналітичні центри вважають, що про реальну спроможність росіян наступити на Слов’янськ можна буде говорити не раніше 2027 року. Тим часом Україна перехоплює ініціативу ударами по території Росії та її логістиці.

Чому Путін почав інакше говорити про цілі війни?

Путін у розмові з Трампом заявив, що воюватиме за Донбас до кінця, але його останній публічний виступ містив кілька нюансів, які вказують на підготовку паралельного, альтернативного треку – можливого виходу із війни,

– сказав Ткачук.

За словами експерта, Путін уперше вжив формулювання, що ніхто не досягне "стратегічної" поразки Росії. Це, разом із сигналами від російських блогерів, вказує на те, що він може оголосити нинішні здобутки "досягненням цілей СВО" і вийти з війни – як Трамп видав угоду з Іраном за власну перемогу.

Путін буде змушений щось "зупинити" заради внутрішнього наративу перемоги, але Україна не зупиняє мілітаризацію і готується чинити спротив ще кілька років – тому, прагнучи миру, Україна водночас не покладається виключно на переговори та паралельно шукає ресурси для продовження боротьби.

"Покладатися лише на мир – означає дати росіянам з’їсти нас з потрохами, тому потрібен план А і план Б. Путін також мусить визначитися зі своїм шляхом – і це станеться наприкінці літа, коли стане очевидно, що весняно-літня кампанія провалилася, а майбутні вибори змусять Кремль зважати на суспільну думку", – наголосив Ткачук.

Важливо! Триває масштабний збір на дрони для ДШВ, "Хартії" та малого ППО – перехоплювачі та штурмові дрони для підрозділів у Харкові та на інших напрямках. Мета – 5 мільйонів гривень. Кожна гривня подвоюється завдяки підтримці іноземних партнерів. Тому навіть 10 чи 20 гривень мають значення. Задонатити можна за цим покликанням.

Чи готує Путін Росію до виходу з війни: дивіться у відео

Що ще відомо про хід мирних переговорів?

Президент Зеленський підтвердив готовність до перемовин із Путіним на найвищому рівні та виступив з ініціативою провести зустріч у межах саміту G7. Попри те, що США та європейські партнери підтримали можливість запрошення російського диктатора, а Україна передала відповідні пропозиції, конкретної відповіді від Кремля наразі не отримано.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, позиції сторін залишаються діаметрально протилежними. Поки Україна демонструє відкритість до діалогу, російська сторона зберігає жорстку позицію, спрямовану на виконання максималістських військових цілей.