Путін може піти з влади ще до 2024 року, – російський журналіст

Володимир Путін досі тримає інтригу, чи балотуватиметься на наступний президентський термін. Однак росіяни припускають, що він залишить президентське крісло ще до 2024 року.

Таку думку висловив в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі кореспондент "Эхо Москвы" в Україні Сакен Аймурзаєв. За його словами, Путін піде, але залишить усю систему.

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"Це може бути навіть раніше 2024 року. Путін нещодавно сказав, що у нього є право переобиратися і він ще не знає, чи піде. Він до останнього дня буде тримати інтригу", – запевнив Аймурзаєв.

Все частіше говорять, що до 2024 року вся структура буде готова. У 2024 році це може вже реалізуватися де-юре, але все відбудеться трохи раніше,

– додав журналіст.

Що залишить після себе Путін

Аймурзаєв наголосив, що головне питання у тому, як Путін піде.

"Росіяни припускають, що це буде добровільно, але підконтрольно. Так, що система повністю буде існувати", – зауважив він.

За його словами, все частіше називають ім'я прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, як технічного глави держави. "Інша ідея – силового блоку, прихід Миколи Патрушева або когось з чистих КГБшників", – додав журналіст.

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