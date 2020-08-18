Президент Росії Володимир Путін може втрутитись у білоруські справи, проте навряд чи на підтримку Олександра Лукашенка. Такої думки дотримується відома російська журналістка Юлія Латиніна.

Путін звик до гібридної війни

Латиніна не сумнівається, що Путін може спробувати надати білоруському народові гібридну допомогу. Про таку позицію оглядачки інформує Белсат у своєму телеграм-каналі.

До теми Меркель обговорила з Путіним протести в Білорусі

Я не сумніваюсь, що Путін втручатиметься у справи Білорусі, проте сумніваюсь, що він це робитиме на боці Лукашенка. Велика ймовірність того, що Путін, який звик до гібридної війни, яка передбачає можливість заперечення, спробує надати "братньому народу" гібридну допомогу,

– сказала Латиніна.

Лукашенко вже не раз розмовляв з Путіним про протести

Зазначимо, що з часу активізації протестів Лукашенко щонайменше двічі говорив з Путіним. Значно покращила відносини між двома очільникам держав передача Москві Мінськом 32 з 33 затриманих у Білорусі вагнерівців.

Глава Кремля пообіцяв надати Лукашенку допомогу задля забезпечення безпеки в країні.

Опісля щодо ситуації в Білорусі з Путіним вже говорили канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон.

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