Путін не очікував такого провалу в Україні та може звузити свої цілі, – розвідка США

Владімір Путін не очікував такого провалу своєї армії в Україні. Тож російський диктатор, можливо, захоче скоротити свої військові цілі.

Про це на щорічному Форумі національної оборони в Каліфорнії заявила директорка розвідки США. Евріл Гейнс підкреслила, що російське військо відчуває брак боєприпасів, обладнання та іншого забезпечення.

Читайте також Якою буде ситуація на фронті взимку: в розвідці США та в ISW різні прогнози

Путін може звузити свої цілі в Україні

Гейнс наголосила, що, на її думку, Путін був здивований тим, що його бійці не досягли більшого. Окрім того, схоже, що окупанти витрачають свої військові запаси "досить швидко".

Я дійсно думаю, що він (Путін – 24 канал) стає більш поінформованим про виклики, з якими стикаються військові в Росії. Але нам досі не ясно, чи має він на цьому етапі повну картину того, наскільки вони небезпечні,

– зазначила очільниця розвідки США.

Також вона додала, що у Росії нестача боєприпасів, проблеми з постачанням та матеріально-технічним забезпеченням. Схоже, що загарбники не здатні наразі настільки швидко виробляти те, що витрачають. Тому й намагаються отримати боєприпаси з інших країн.

США "помітили певний рух" у постачанні боєприпасів з Північної Кореї. Окрім того, Росія продовжує шукати допомогу в Тегерана.

Гейнс зазначила, що політичні цілі Путіна в Україні, здається, не змінилися. Водночас аналітики американської розвідки вважають, що російський диктатор, можливо, захоче тимчасово скоротити свої військові цілі з ідеєю, що "може повернутися до цього питання в пізніше".

Втрати ворога на Донбасі: останні дані

Сили оборони на Донбасі лише за два дні знищили понад 200 окупантів. За даними Генштабу ЗСУ, у період з 28 по 30 листопада до 70 поранених та понад 230 загиблих російських бійців доправили до лікарень на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.