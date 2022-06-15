Путін не може знайти хороший вихід з війни, – Гудков

Росія панічно вигадує, що робити з війною. Вона хоче тероризувати всю територію України ракетними ударами.

Про це для 24 каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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"Путін не може знайти вихід з війни. І його оточення не може, весь Кремль не може. Є лише рішення змусити підписати Україну підписати мирний договір з урахуванням певних територіальних втрат. Оце їхнє надзавдання. Іншого вони не можуть добитися", – розповів Гудков.

Росіяни не мають виходу

За словами політика, керівництво Росії розлучилося з мрією завоювати всю Україну і змінити владу. Також перестали думати про коридор до Молдови й Придністров'я. Навіть зрозуміли, що не можуть загарбувати більше територій.

Вони почали рити шанці й будувати укріплення, щоб утримати хоч захоплене. А ще зброя західна надійшла Україні. Сподіваюсь, що питання прискориться і вирішиться,

– сказав Гудков.

Він вважає, що росіяни не мають виходу і намагаються дотиснути Україну. Через це завдають ракетно-бомбових в ударів. Також б'ють по мирних кварталах з метою зробити так, щоб люди вже не могли терпіти цю війну і змушували владу укласти хоч якийсь мир.

"У них таке завдання. Це об'єктивна проблема, тут не в комусь річ. Так просто склались обставини", – зазначив Гудков.

Унеможливлюють реформи

Політик говорить, що у Росії Дмитро Рогозін закликає вчиняти геноцид проти українців. Дмитро Медвєдєв прагне з усіх сил, щоб його вважали жахливим і страшним, але не жалюгідним. Гудков зазначив, що він навіть каже, що через два роки не буде на карті світу України.

"Краще б подумав, чи буде через 2 роки Росія на карті в тому сенсі, в якому вона зараз є. Медведєв ось так не хоче, щоб його викинули за борт. Вони унеможливлюють будь-які реформи. Я не розумію що вони хочуть", – додав Гудков.

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