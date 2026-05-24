Не зміг тричі прокричати "ура": Кремль почав видаляти відео з Путіним

Російський диктатор Путін не зміг тричі вигукнути "ура". Кремль оперативно почав видаляти відео.

Запис спочатку публікували пропагандистські ЗМІ.

Дивіться також Путін боїться не бунту, – експерт назвав найбільший страх диктатора

Як Путін зганьбився на виступі?

Президент Росії Путін не зміг прокричати "ура". Відео одразу розлетілося мережею, а пропагандистські медіа почали оперативно видаляти запис.

У Путіна не вийшло вигукнути "ура": дивіться відео

Окупанти в ніч на 24 травня масовано атакували Україну. Президент Володимир Зеленський на фоні атаки відреагував на невдалий вигук Путіна та зазначив, що попри це, російський диктатор продовжує нищити міста та цивільну інфраструктуру.

Путін вже й слово "ура" не може нормально вимовити – шамкає, – а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки,

– заявив Зеленський.

Путін вже не вперше "дивно" поводить себе на відео

У мережі з'явилося відео з невдалими дублями привітання Володимира Путіна з 8 березня, що стало предметом жартів у соцмережах.

У ролику, який спочатку з'явився на сайті Кремля, не вирізали невдалі кадри. У відео залишили фрагменти з кашлем, запинками та розмовами між дублями під час запису звернення. Зокрема, Путін у кадрі говорить: "Ви знаєте, давайте я ще раз скажу, бо задерло. Щось закашлявся".

Також російський диктатор ще у 2024 році почав плутати слова. На одній з пресконференцій президент Росії не зміг вимовити фразу "вирослі налоги", завис на кілька секунд та постійно кашляв.