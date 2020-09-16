У президента США Дональда Трампа найнижчий рівень довіри серед світових лідерів (16% довіряють). При цьому президент Росії Володимир Путін отримав більше підтримки (23% довіряють).

Про рейтинг довіри до світових лідерів свідчать результати опитування американського дослідницького центру за 2020 рік. Дослідження провели з 10 червня по 3 серпня. Участь взяли 13 тисяч 273 респонденти, повідомляє Pew Research Center 15 вересня.

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Хто очолив рейтинг довіри

Найбільшу довіру серед опитаних має канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Майже 76% опитаних довіряють її рішенням у міжнародних питаннях. При цьому лише 19% опитаних заявили, що не довіряють Меркель.

Хто зі світових лідерів отримав найменший відсоток довіри

Найменший відсоток довіри серед світових лідерів має Трамп. Найбільшу підтримку він отримав від Японії, а найменшу – від Бельгії.

Рейтинг довіри до світових лідерів:

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель – 76%; Президент Франції Емманюель Макрон – 64%; Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон – 48%; Президент Росії Володимир Путін – 23%; Лідер Китаю Сі Цзіньпін – 19%; Президент США Дональд Трамп – 16%.

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У яких країнах проводили опитування

Опитування провели у 13 країнах. До списку увійшли:

Канада,

Австралія,

Японія,

Південна Корея,

Велика Британія,

Швеція,

Франція,

Данія,

Бельгія,

Німеччина,

Іспанія,

Італія,

Нідерланди



Трамп посів останнє місце у рейтингу довіри / Інфографіка Pew Research Center