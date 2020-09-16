Путін обігнав Трампа у рейтингу довіри серед жителів розвинутих країн: дослідження
У президента США Дональда Трампа найнижчий рівень довіри серед світових лідерів (16% довіряють). При цьому президент Росії Володимир Путін отримав більше підтримки (23% довіряють).
Про рейтинг довіри до світових лідерів свідчать результати опитування американського дослідницького центру за 2020 рік. Дослідження провели з 10 червня по 3 серпня. Участь взяли 13 тисяч 273 респонденти, повідомляє Pew Research Center 15 вересня.
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Хто очолив рейтинг довіри
Найбільшу довіру серед опитаних має канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Майже 76% опитаних довіряють її рішенням у міжнародних питаннях. При цьому лише 19% опитаних заявили, що не довіряють Меркель.
Хто зі світових лідерів отримав найменший відсоток довіри
Найменший відсоток довіри серед світових лідерів має Трамп. Найбільшу підтримку він отримав від Японії, а найменшу – від Бельгії.
Рейтинг довіри до світових лідерів:
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель – 76%;
- Президент Франції Емманюель Макрон – 64%;
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон – 48%;
- Президент Росії Володимир Путін – 23%;
- Лідер Китаю Сі Цзіньпін – 19%;
- Президент США Дональд Трамп – 16%.
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У яких країнах проводили опитування
Опитування провели у 13 країнах. До списку увійшли:
- Канада,
- Австралія,
- Японія,
- Південна Корея,
- Велика Британія,
- Швеція,
- Франція,
- Данія,
- Бельгія,
- Німеччина,
- Іспанія,
- Італія,
- Нідерланди
Трамп посів останнє місце у рейтингу довіри / Інфографіка Pew Research Center