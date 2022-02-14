Даже по сообщениям из Кремля, на каждой из этих реальных или виртуальных встреч поднимались вопросы обид и претензий российского президента к НАТО, США и Западу как таковому.
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О чем говорили
Значительная часть бесед посвящалась вопросам истории отношений России и Запада, прежним проблемам расширения НАТО, анализу того, были ли когда-то даны СССР/России обещания не расширять Альянс на Восток (а если таковы сообщения Кремля, то, скорее всего, кроме исторических воззрений В. Путина и его философских взглядов на природу и эволюции русского мира, в ходе этих бесед вообще ничего не затрагивалось).
Это говорит, на мой взгляд, о довольно очевидной вещи – о том, что собственно проблемы безопасности Кремль не интересуют (конечно, о том же свидетельствует сама постановка вопроса о безопасности, которую тебе должен гарантировать потенциальный противник; о безопасности от стран, на территории которых ты сам вторгался в разные годы, и где до сих пор находятся российские войска, но это уже вторично).
Путин обижен, что его воспринимают не так, как бы ему хотелось / Фото Getty Images
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Путину нужны психиатры
Иначе говоря, пришло время посмотреть на происходящее не с точки зрения Realpolitik, а с позиций психоанализа. Мы имеем дело с фобиями человека, которого 20+ лет абсолютной власти привели к осознанию себя в качестве всесильного демиурга, способного распоряжаться судьбами подданных.
Теперь ему кажется, что его пожелания должны воплощаться не только ими, но и соседними странами, альянсами и союзами.
В. Путин обижен прежде всего не на расширение НАТО и не на угрозы безопасности России (самой большой угрозой для таковой является его собственная политика разграбления страны и растраты ее человеческого капитала, результатом которой становится беззащитность России перед миром в экономической и военной конкуренции), а на то, что он не воспринимается миром как человек, ультиматумы которого должны исполняться зарубежными лидерами так же, как законодательные инициативы президента превращаются в правовые акты депутатами Государственной Думы.
Интересы России в нынешней конфронтации с Западом не имеют ни роли, ни значения. Значимы здесь только фобии и обиды человека, являющегося хозяином московского Кремля. Поэтому выход из ситуации, если его только можно найти, следует искать не государственным деятелям, а психиатрам. Их усилия сейчас более востребованы, чем любые рациональные аргументы, которыми пытаются решить вопрос западные государственные деятели...
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