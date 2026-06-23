Путін передумав щодо мирних переговорів з Україною: що сказав

Путін передумав щодо мирних переговорів з Україною. За його словами, тепер він нібито готовий до діалогу, але тільки на базі стамбульських домовленостей.

Водночас він заявив, що атаки України не вплинуть на те, що відбувається на фронті. За його словами, це лише стимулює Росію виконувати поставлені завдання. Про це він заявив на нараді з членами Ради безпеки 23 червня.

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Що сказав Путін?

Путін заявив, що мирні переговори було перервано нібито з ініціативи України.

Все, що робиться в цьому напрямі зараз, – для того, щоб створити для себе сприятливі умови у разі відновлення перерваних з ініціативи України мирних переговорів із сильних позицій,

– сказав Путін, коментуючи останні удари ЗСУ.

Він також пригадав удар по автобусу з "білоруськими спортсменами" та удар по "коледжу" в Старобільську. За його словами, вони "не змінюють і не можуть вплинути" на події на фронті, "на лінії бойового дотику, де російські війська звільняють одну територію за іншою".

"Росія готова до переговорів на базі стамбульських домовленостей, яких раніше було досягнуто", – додав диктатор.

Нагадаємо, що наприкінці травня Росія звинуватила Україну в ударі по коледжу у Старобільську на тимчасово окупованій Луганщині. Але це твердження було абсолютно маніпулятивним. У Генштабі наголошували, що ЗСУ завдають уражень по військовій інфраструктурі та об'єктах, які використовуються у військових цілях, суворо дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни.

А у середині червня Кремль звинуватила Україну в ударі по цивільному пасажирському автобусу у Брянській області, який перевозив дитячу футбольну команду Білорусі. Це теж виявилося черговою російською брехнею, якою Росія готувала підґрунтя для виправдання своєї наступної масштабної атаки на Україну.