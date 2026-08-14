Нагадування Японії: чому Путін вперше відвідав спірні Курильські острови

Візит Володимира Путіна на Курильські острови викликав різку реакцію Токіо, де нагадали про територіальні претензії до Москви. Суперечка навколо островів залишається одним із ключових невирішених питань між Японією та Росією ще з часів завершення Другої світової війни.

Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу пояснив, навіщо Путіну знадобилася така демонстративна поїздка саме зараз. За його оцінкою, Кремль одночасно намагається нагадати Японії про свій контроль над островами та використати візит у внутрішній політичній кампанії.

Навіщо Путін поїхав на Курили

Останнім часом Путін дедалі частіше з'являється на публіці у віддалених від України регіонах Росії. Поїздка на Далекий Схід вписується в цю логіку: напередодні виборів до Держдуми Кремлю потрібно показувати президента активним і залученим у внутрішні справи, водночас обираючи для таких візитів безпечніші місця.

Це, звичайно, передвиборча кампанія. Він намагається показати, що ще при справах, може щось робити, погрожувати японцям. Але робить це подалі від кордону з Україною,

– сказав Загородній.

Далекий Схід Росії давно тісно пов'язаний з економіками Китаю, Японії та Південної Кореї. Водночас у самі Курильські острови Москва, за оцінкою політтехнолога, серйозно не вкладалася й використовувала їх переважно як військовий плацдарм. Візит Путіна в такому разі має радше демонстративне значення.

Він начебто "мітить територію", нагадує, що ці острови Росія забрала за результатами Другої світової війни. Але Друга світова давно минула. Японці вже згадують своє самурайське минуле, будують флот і все інше,

– наголосив він.

Для Москви це спосіб ще раз нагадати Токіо про свій контроль над островами, не переходячи до прямої конфронтації. Водночас Японія посилює оборонні можливості й не відмовляється від претензій на спірні території, тому питання Курил залишається для двох країн невирішеним.

Кремлю безпечно провокувати Японію

Токіо вже відреагувало на поїздку Путіна рішучим протестом. Японська сторона нагадала, що вважає Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групу островів Хабомаї своїми Північними територіями. Саме суперечка навколо цих островів залишається однією з причин, через які після Другої світової війни Москва і Токіо так і не уклали повноцінного мирного договору.

Японію поки що безпечно провокувати, тому що звідти нічого не прилетить. Спробуй зараз приїхати, наприклад, у Маріуполь чи навіть у деякі міста Росії – туди вже може прилетіти. А тут можна погрожувати, розуміючи, що поки нічого не буде,

– пояснив Загородній.

Поїздка дає Кремлю можливість одночасно нагадати про контроль над спірною територією і створити потрібну картинку для російської аудиторії. На тлі виборчої кампанії Путіну важливо частіше з'являтися на телебаченні, хоча формально він не є членом "Єдиної Росії".

Це така безпечна спроба нагадати про себе і провести виборчу кампанію. Путін хитро завжди позиціонував себе щодо "Єдиної Росії": він начебто не в партії, але фактично є її обличчям,

– зазначив політтехнолог.

У результаті візит працює одразу на дві аудиторії: Японії Москва демонструє, що не збирається відмовлятися від контролю над островами, а всередині Росії Путіна показують як активного лідера напередодні виборів.

Загородній пояснив поїздку Путіна на Курили: дивіться відео