Путін прокоментував імовірність ударів по центру Києва

Російський лідер Володимир Путін прокоментував попередні погрози вдарити по центру Києва. Це подавалося як відповідь на "провокаційні заяви Зеленського".

Про це він заявив у промові 9 травня, передають російські ЗМІ.

Дивіться також Путін заявив, що війна в Україні йде до завершення

Що Путін каже про ймовірність ударів по центру Києва?

Удари по центру Києва допускалися як відповідь на провокації,

– заявив Путін.

Він додав, що Росія не має бажання ні з ким погіршувати відносини. У Москві розуміють, що "центри прийняття рішень" у Києві знаходяться поруч з дипломатичними представництвами низки країн, зокрема Китаю.

З цього приводу, за словами Путіна, Росія обговорювала ймовірність ударів по Києву з КНР, Індією, США та іншими країнами.

Путін заявив, що Україна не готова до обміну полонених