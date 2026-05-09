Путін прокоментував імовірність ударів по центру Києва
- Путін заявив, що удари по центру Києва можуть бути відповіддю на провокації, але Росія не бажає погіршувати відносини з іншими країнами.
- Росія обговорювала ймовірність ударів по Києву з Китаєм, Індією, США та іншими країнами, враховуючи близькість дипломатичних представництв.
Російський лідер Володимир Путін прокоментував попередні погрози вдарити по центру Києва. Це подавалося як відповідь на "провокаційні заяви Зеленського".
Про це він заявив у промові 9 травня, передають російські ЗМІ.
Що Путін каже про ймовірність ударів по центру Києва?
Удари по центру Києва допускалися як відповідь на провокації,
– заявив Путін.
Він додав, що Росія не має бажання ні з ким погіршувати відносини. У Москві розуміють, що "центри прийняття рішень" у Києві знаходяться поруч з дипломатичними представництвами низки країн, зокрема Китаю.
З цього приводу, за словами Путіна, Росія обговорювала ймовірність ударів по Києву з КНР, Індією, США та іншими країнами.
Путін заявив, що Україна не готова до обміну полонених, а Росія нібито одразу погодилася на пропозицію США про перемир'я та обмін.
Він каже, що Росія сама пропонувала обмін, але Україна спочатку затягувала з відповіддю, потім знизила масштаб обміну до 200 на 200, а згодом взагалі заявила, що не готова до обміну.
В Офісі Президента України зазначили, що заява Путіна не відповідає дійсності.