Путін став параноїдальним, – історик припустив, чи можлива революція в Росії

Росія нагадує концтабір, навіть невинні коментарі в соцмережах з боку росіян щодо поточної обстановки сьогодні можуть розцінюватися як злочин і нести за собою переслідування та ув'язнення. Через це масові протести серед російських громадян є малоймовірними, але виключати їх не варто.

Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив доктор історичних наук, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак, додавши, що для масових заворушень в країні має бути відповідна структура, організації, лідери таких процесів, чого наразі в Росії нема.

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Важлива умова для розпаду Росії

Російський диктатор за період свого керування постарався створити саме таку обстановку всередині Росії, аби протести там унеможливити, адже боїться будь-яких їхніх проявів. Доктор історичних наук нагадав, що у перші дня російсько-української війни росіяни виходили на протести, однак вони не принесли результату. Він уточнив, що спротив має відбуватися у столиці, а бунти у Сибіру чи на Кавказі ефекту для розвалу Росії не принесуть.

Росія – це імперія, а вони розпадаються не з окраїн, а з центру. Має бути велика політична криза і боротьба в центрі. Можливо, з'явиться певна група змовників чи тих, хто невдоволений, яка спробує скинути Путіна з влади, ізолювати,

– припустив Грицак.

Професор не виключає, що опір в Росії може розпочатися, якщо ці невдоволені особи побачать, що для них існує загроза не стільки через Путіна, скільки через продовження війни, яку веде Росія проти України. Сьогодні це має вже відчутні наслідки й для самої Москви, куди навідуються українські дрони.

Зараз Україна за підтримки Заходу, зі слів Грицака, хоче довести Росію до того стану, коли російська еліта усвідомить, що далі продовжувати бойові дії небезпечно, тим самим спровокує політичну кризу в центрі Росії.

Повне інтерв'ю з Ярославом Грицаком: дивіться у відео

В Росії триває хвиля арештів

Доктор історичних наук зауважив на тому, що останні місяці за вказівкою Путіна проводяться арешти і навіть усунення його колишніх соратників, олігархів. Серед них – наближені до Шойгу, колишнього міністра оборони Росії. Грицак наголосив на тому, що в еліти виникає відчуття, що нині ніхто не є захищеним і будь-хто може стати об'єктом репресій.

"Це саме те, що сталося в останні роки життя Сталіна. Він був дуже підозрілий. В його оточенні всі боялися, що він може репресувати і їх. Ось це зараз відбувається. Чи свідомо Путін це робить, чи ні, роздратований чи дійсно має параною, але бачимо, що все більше людей, які були його прихильниками, лояльними, стають об'єктом переслідувань ФСБ", – озвучив Грицак.

Зі слів професора, у представників російської еліти виникає відчуття, що над ними нависла небезпека, що можуть бути заарештовані чи ліквідовані. Саме це є для них загрозою, значно менше вони переживають через санкції чи заборону їздити в Європу.

Путін став параноїдальним. Він боїться, тому вживає особливих заходів. Чим він відрізняється від інших автократів чи тоталітарних лідерів, наприклад, Сталіна? Путін – професійний КДБ-шник. Це дуже важливо зрозуміти. Система безпеки, яку він будує навколо себе, набагато вищого рівня, ніж міг мати будь-хто,

– пояснив Грицак.

Очільник Кремля створив потужну систему, за якої, як підсумував професор, навіть, якщо хтось з його оточення захотів би усунути його, то це буде дуже тяжко реалізувати. В цьому, з його слів, полягає "сила" Путіна як авторитарного правителя. Він дуже дбає про свою безпеку і рівень його захищеності сьогодні в Росії надзвичайно високий.