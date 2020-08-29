Путін заявив, що Росія визнала легітимність виборів у Білорусі
Президент РФ нагадав, що він привітав Лукашенка з перемогою. Володимир Путін вважає, що представників ОБСЄ не було на виборах через "позицію Заходу".
На думку Путіна, хтось може сумніватись у результатах президентських виборів, але "нічого ідеального у світі не буває". Про це він заявив в ефірі одного з пропагандистських каналів, інформує ТААС.
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Ми виходимо з того, що вибори відбулись. Я одразу це зробив, ми визнали їх (виборів – 24 канал) легітимність. І, як ви знаєте, ми привітали Олександра Лукашенка з перемогою,
– додав Путін.
Президент РФ сказав, що представники ОБСЄ відмовились приїхати на вибори до Білорусі. Путін стверджує, позиція Заходу була підготовлена ще раніше. Однак в ОБСЄ повідомляли, що їх представники не могли спостерігати за виборами, тому що білоруська влада не надіслала вчасного запрошення.
Вибори в Білорусі: що відомо
- Президентські вибори у Білорусі відбулись 9 серпня 2020 року. Перемогу нібито здобув Олександр Лукашенко. Хоча, за результатами незалежних екзитполів, перемогла головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська.
- На виборах були зафіксовані численні порушення та фальсифікації.
- Обурені білоруси вийшли на мітинги, однак бійці ОМОНу почали розганяти їх, застосовуючи грубу силу та зброю.
- Тихановська під тиском влади змушена була виїхати до Литви.
- Країни ЄС не визнали результатів виборів та розпочали процес санкцій проти білоруських посадовців.