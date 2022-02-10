Путін трясеться за своє нікчемне життя, – Ярош про величезну дистанцію під час перемовин

Мережу підірвала фотографія з перемовин Володимира Путіна та Еммануеля Макрона – вони сиділи за кількаметровим столом. Найімовірніше, президент Росії страшенно боїться захворіти.

Про це сказав командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектору" та екснардеп Дмитро Ярош в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він вважає, що Путін дуже трясеться над своїм життям.

Зверніть увагу Макрон і Путін уклали угоду, яка стосується України, – Financial Times

Ярош: Воно нікчемне і незграбне

За його словами, Путін остерігається усього, що може загрожувати його здоров'ю.

"Ми бачимо, як він трясеться за своє нікчемне життя, зустрічається з керівниками держав при дистанції у десятки метрів", – зазначив Ярош.

Ярош наголосив, що президент Росії поводиться так попри те, що щеплений "Супутником V".

Видно, що воно (Путін – 24 канал) так трясеться за себе, що жах. Такі люди не можуть бути нормальними лідерами, воно нікчемне і незграбне. Однак від них і загроза найбільша, на жаль,

– зауважив Ярош.

Величезний стіл для перемовин у Кремлі

Зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з очільником Кремля Володимиром Путіним відбулась 7 лютого.

Користувачів мережі розсмішив стіл, за яким відбувалися перемовини – він був просто довжелезним, а президенти сиділи у протилежних кінцях.

Соцмережі просто палали легендарними мемами, а також новими оригінальними жартами.

Повне інтерв'ю з Дмитром Ярошем у програмі "Перші особи" ви можете переглянути тут

Дмитро Ярош про Путіна на 24 каналі: дивіться відео