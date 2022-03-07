"Путін, це не санкції, це спеціальна фінансова операція": Фінляндія тролить Росію
7 березня 2022 , 10:35Читать новость на русском
Джерело:твіттер Jussi Tuulensuu
У соціальній мережі твіттер зʼявився коментар журналіста Юссі Тууленсуу щодо нападу Росії на Україну та санкцій проти агресорки.
Відомо, що Юссі Тууленсуу є головним редактором видання "Aamulehti". На своїй сторінці, у соціальній мережі твіттер звернувся до Путіна.
Важливо ЗСУ накрили аеродром під Херсоном: знищили 30 російських вертольотів
"Містер Путін, це не санкції. Це спеціальна фінансова операція. Ми тут, щоб врятувати вашу економіку!", – написав Юссі Тууленсуу.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!