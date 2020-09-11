Хамський пост речниці МЗС Росії Марії Захарової у фейсбуці спричинив міжнародний скандал і змусив президента РФ Володимира Путіна вибачатися перед президентом Сербії Олександром Вучичем. Річ у тім, що Захарова порівняла візит Вучича до Трампа у США з відомою еротичною сценою з фільму "Основний інстинкт".

Путін вибачився

Російський президент Володимир Путін вибачився перед президентом Сербії Олександром Вучичем. ВИбачився також і голова МЗС Росії Сергій Лавров. Це підтвердила пресслужба Кремля, пишуть РИА.

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Президент Путін переді мною ніколи й ні за що не вибачався, і Сергій Лавров теж. А через це вибачилися обидва,

– сказав Вучич.

За що вибачався Путін

За пост у фейсбуці речниці російського МЗС Марії Захарової. Вона опублікувала колаж двох світлин:

На одній – візит президента Сербії Олександра Вучича до Білого дому та зустріч 4 вересня із президентом США Дональдом Трампом.

На другій – еротичний кадр із популярного фільму Пола Верговена "Основний інстинкт" 1992 року з Шерон Стоун в головній ролі.

У такий спосіб Захарова "пожартувала" про те, що президент Сербії сидить у Трампа "немов на допиті", як героїня "Основного інстинкту". Ба більше, речниця МЗС порадила іншим політикам на зустрічах із Трампом сідати саме в таку позу, у якій сиділа Шерон Стоун.

Як реагували у Сербії на заяву Захарової

Це фото та репліки Захарової спровокували міжнародний скандал, обурення висловили кілька сербських чиновників, міністр оборони Вулін та інші.

Величина людини не вимірюється розміром стільця, на якому він сидить, але величиною хоробрості для того, щоб на кожному стільці захищати свій народ,

– сказав Вулін.

А директор канцелярії по Косово і Метохії при уряді Сербії Марко Джуріч нагадав росіянам, що президент Сербії про Росію ніколи нічого поганого не говорив, хоча на прийомах у Путіна кремлівського лідера чекав по півтори години.

Сам президент Вучич назвав пост представниці МЗС Росії примітивізмом: "Підсвідомість найбільше говорить про людину, про себе сказала й Марія Захарова".

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Захарова після цього всього навіть поправила свій пост та дописала, що її, мовляв, неправильно зрозуміли. Але скандальні світлини не видалила.



Пост Захарової у фейсбуці (вже з правками) / Скриншот

Сербія, нагадаємо, є одним із небагатьох союзників Росії у Європі. Зокрема, сербська преса пише, що Путін – найпопулярніший міжнародний діяч в Сербії. Також Белград фактично ігнорує міжнародні санкції проти Кремля.