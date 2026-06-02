Путін вірить у можливість перемоги над Україною в найближчий час, – ISW

Володимир Путін не погоджується скорочувати витрати на оборону і зупиняти війну проти України, попри застереження своїх чиновників. Російський диктатор досі продовжує вірити у власну перемогу.

Міністерство фінансів Росії і Центральний банк попередили Путіна, що поточний рівень запланованих воєнних витрат є фінансово непосильним і може призвести до різкого збільшення бюджетного дефіциту. Про це пише Інститут вивчення війни із посиланням на Bloomberg.

Чому Путін відмовляється скорочувати витрати на війну, попри економічну кризу?

Ці чиновники пропонували скоротити витрати на оборону, однак частина представників міністерства оборони Росії і Кремля виступає проти цього, побоюючись, що це зашкодить бізнесам, які залежать від військових контрактів.

Деякі джерела зазначають, що міноборони навіть вимагає додаткового фінансування.

За інформацією Bloomberg, Путін знав про напруження в бюджеті ще з минулого року, але доручив міністерству фінансів спочатку знайти способи скорочення витрат у невійськових секторах.

Також повідомляється, що під час підготовки бюджету на 2026 рік російська влада передбачила можливий дефіцит у 16,5 – 21 мільярдів доларів у другій половині року. Вони розраховували, що війна завершиться і витрати на армію зменшаться.

Джерела Bloomberg також зазначають, що додаткові доходи від нафти через війну на Близькому Сході не компенсують проблем, адже для суттєвого покращення ситуації ціни на нафту мали б залишатися вище 100 доларів за барель щонайменше рік. Навіть за такого сценарію це не вирішило б структурних проблем російської економіки, пов'язаних із ростом, інфляцією та банківським сектором.

Міністерство фінансів Росії 9 квітня визнало, що дефіцит бюджету за перші три місяці 2026 року вже досяг приблизно 63,5 мільярда доларів, перевищивши запланований річний дефіцит у приблизно 52,5 мільярда доларів).

Путін відмовляється скорочувати оборонні витрати та згортати війну, бо вірить у те, що зможе досягти військової перемоги найближчим часом. На його думку, російська економіка здатна витримати до цього моменту,

– вважають в ISW.

Аналітики Інституту вивчення війни раніше зазначали, що Путін, імовірно, має викривлене уявлення про успіхи російської армії в Україні через перебільшені звіти від військового командування.

Через помилкове уявлення про ситуацію на фронті Путін може й надалі витрачати великі кошти на війну і не припиняти бойові дії.

Якщо ж витрати зменшити, це може послабити російські позиції на окремих ділянках фронту та дати Україні змогу закріпити свої нещодавні успіхи.