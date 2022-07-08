путін виступив за зрівняння у статусі російських окупантів і бойовиків квазіреспублік

владімір путін не приховує, що бойовики "ДНР" і "ЛНР" – це російська армія. Диктатор оголосив, що готовий прирівняти статус бойовиків квазіреспублік до російських військових.

Як повідомляють російські ЗМІ про це путін заявив під час зустрічі з керівництвом держдуми й лідерами фракцій.

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Що стосується прирівнювання військовослужбовців "ЛНР" і "ДНР" до російських військовослужбовців, я повністю це підтримую. Більш того, на практиці це реалізується. Якщо є якісь речі, які ще не доопрацьовані, потрібно подивитися, обов'язково зробити,

– заявив Путін.

При цьому він додав, що подібна ідея повинна бути застосована і до російських прикордонників.

Останні заяви диктатора

путін сьогодні також сказав, що Росія ще "серйозно поки що нічого не починала", а якщо Захід хоче перемогти російську армію на полі бою, то може спробувати.

Наприкінці червня диктатор сказав, що росія й далі "розвиватиме і зміцнюватиме" свою армію.

Утім, статистика втрат говорить зовсім інше: станом на 7 липня окупанти втратили близько 36 650 військових, 1602 танки, 667 безпілотників і 155 крилатих ракет.

21 лютого путін визнав бойовиків на Донбасі, а уже через 3 дні розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.

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