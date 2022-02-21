Цинічна заява лідера Кремля, нищівна реакція світу та України: як Путін "легалізував" бойовиків

Глава держави-агресорки 21 лютого вдався до безпрецедентного кроку – визнав бойовиків на Донбасі. Україна та міжнародна спільнота виступили з різкою критикою цинічного кроку Володимира Путіна.

Усе про рішення російського президента щодо "легалізації" псевдореспублік окупованих Донеччини та Луганщини, а також реакцію на це світової спільноти та України, читайте у матеріалі.

До теми Путін оголосив про "визнання" незалежності бойовиків Донбасу

Визнання псевдореспублік: з чого все почалося

Розмови про можливе визнання державою-агресоркою бойовиків з окупованих частин Донецької та Луганської областей почали вести вже давно. 15 лютого 2022 року Держдума Росії звернулась до Володимира Путіна з проханням "легалізувати" їх.

В українському Міністерстві закордонних справ зазначили, що таке рішення держави-агресорки не матиме правових наслідків. Міжнародна спільнота засудила ініціативу Думи та закликала Путіна не вдаватися до таких кроків.

Вже 21 лютого ватажки бойовиків самі попросили російського президента визнати їхню "незалежність".

Очільник Кремля зібрав засідання радбезу, на якому заявив, що рішення щодо псевдореспублік Донбасу ухвалить ще 21 лютого.

Росія "легітимізувала" бойовиків на Донбасі

Через кілька годин після засідання Путін виступив з відеозверненням. Під час нього політик наговорив багато нісенітниць про Україну, він перекручував історію та навіть вдавався до погроз.

Свою промову глава Кремля завершив словами про визнання Москвою бойовиків на Донбасі. Далі він підписав з терористами договори "про дружбу, співпрацю та допомогу".

Згодом у Росії сказали, за якими кордонами визнали бойовиків. Кажуть, що нібито зробили це в тих кордонах, які фактично встановлені.

На наручному годиннику Путіна помітили не той час, коли він підписував визнання бойовиків. Стрілки показували 12:15. Очевидно, що укази були підписані ще задовго до оприлюднення, а рішення не було спонтанним.

Путін оголосив про визнання незалежності бойовиків Донбасу: дивіться відео

Цивілізований світ засуджує визнання псевдореспублік

Своє обурення рішенням Москви на засудження його вже висловили президенти Євроради та Єврокомісії – Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн. Вони твердо називають визнання Путіним бойовиків порушенням мінських угод і територіальної цілісності України.

ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю на знак солідарності з президентом Володимиром Зеленським,

– наголосили вони.

У Міністерстві закордонних справ Данії назвали таке рішення ворожим. Там закликали Росію "припинити порушення міжнародного права". Латвія виступила з проханням до ЄС негайно ввести санкції проти Росії.

Оперативно відреагували й у Великій Британії. Міністерка закордонних справ країни Ліз Трасс звернула увагу, що визнання Росією бойовиків демонструє кричущу зневагу до її зобов'язань щодо мінських угод. А прем'єр Борис Джонсон навіть перервав власний брифінг, аби зателефонувати Зеленського.

Свою реакцію висловила й Італія. У МЗС країни також зазначили, що рішення Путіна визнати бойовиків на окупованому Донбасу суперечить мінським угодам та перешкоджає вирішенню кризи дипломатичним шляхом.

Прем'єр-міністр країни Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що скликає Європейську раду. Він закликав Європу негайно відреагувати санкціями на дії Москви, які є агресією проти України.

Засудили "легалізацію" псевдореспублік і в НАТО. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг наголосив, що рішення Москви підриває зусилля щодо врегулювання конфлікту та порушує мінські домовленості. "НАТО підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми закликаємо Москву припинити розпалювати конфлікт і вибрати дипломатію", – запевнив він.

У США повідомили, що очікували від Росії рішення про так звану "легітимізацію" бойовиків на Донбасі. Однак Вашингтон з псевдореспубліками не вестиме жодних справ. Вже незабаром Джо Байден підпише указ, спрямований на заборону інвестицій, торгівлі та фінансування цих квазіреспублік. Документ передбачатиме, що санкції можна буде застосувати проти будь-якої людини, яка веде свою діяльність на окупованих територіях.

Країни, які визнали" бойовиків

Одразу після "легалізації" Путіним бойовиків на це рішення держави-агресорки відреагувала Сирія. Очільник країни Башар Асад теж нібито готовий визнати "незалежність" окупованих територій.

Асад є давнім другом російського режиму та особисто Путіна. Ба більше – російські війська воювали на стороні армії Асада.

Далі "легітимізацію" терористів "привітали" голови окупованих Росією Південної Осетії та Абхазії.

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