Гитлеру и не снилось

Не хватало воображения Адольфу Алоизовичу, скуден он был умом в сравнении с российской военщиной и политическими гениями из "Северной Снегирии".

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Мне сложно представить количество, качество и размер тараканов, шуршащих под черепными крышками кремлевских "миротворцев", но "наци" им в подметки не годятся. Это однозначно.

Что такое Гляйвицкий инцидент Провокация нацистов в виде нападения на свою же радиостанцию, давшая Гитлеру "повод" для агрессии против Польши и начала Второй мировой войны. На первом ее этапе Советская Россия была официальным союзнком Гитлера.

Не хочу ругаться матом, хотя... чем, кроме обсценной лексики, можно описать качества политического и военного руководства нашего северного соседа?

Разве что, прямой цитатой их же государственного деятеля: "Дебилы, бл*дь...“

Одно плохо, когда такие качественные мерзавцы находятся во власти в России, то, даже живя в Новой Зеландии, нельзя чувствовать себя в безопасности.

Мир – маленький, а дегенераты агрессивны, богаты и многочисленны.

Что делать Украине

Сильно повезло нам с соседством, что и говорить…

Но переехать невозможно, нужно жить, понимая, что война всегда близко, пока в Кресле сидит нынешняя гбшная клика. С 2014 года она уже идет на нашей земле.

Важно Украина – не Сирия: что стоит за "химической" истерией Шойгу

Каждый день может стать днем эскалации конфликта, новым витком кровопролития и потерь. Когда мы радуемся тому, что США поддержат украинское партизанское движение, у меня возникает дежавю. В Афганистане тоже поддерживали партизан…

Наша сила в единстве, которого, к сожалению, нет. В международной поддержке, которой всегда недостаточно. И в решимости защитить свою независимость и территориальную целостность, которой всегда много на словах.

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