Путін, який був 20 років тому – це зовсім інший Путін, – експосол США в Росії Макфол

Експосол США в Росії Майкл Макфол зустрічався з Володимиром Путіним, коли працював в адміністрації Барака Обами. Він запевнив, що президент Росії дуже змінився за останні 20 років і це ніби дві абсолютно різні людини.

Про це Макфол розповів в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. Американський дипломат вважає, що у Путіна станом на сьогодні є жахливі плани щодо України.

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"Ми навіть зустрічались у 1991 році, коли я працював у Національному демократичному інституті. Він змінився, треба це сказати", – зауважив дипломат.

Путін, який був 20 років тому – це зовсім інший Путін. І той, що був 30 років тому – теж. У нього є мета щодо України. Жахлива мета і ви це краще знаєте, ніж я,

– наголосив він.

Макфол: Американці роблять помилку

Експосол запевнив, що українці краще знають Путіна. Натомість американці роблять помилку, коли весь час кажуть, що президент Росії – раціональна людина і розуміє російські інтереси.

Ми робимо багато помилок в цьому плані. І в 2014 році, і в 2015 році, і коли говорили, що він не воюватиме з Сирією. Виявляється, ми були не праві. В 2016 році на президентських виборах у США люди говорили, що він не буде ні в якому разі вмішуватись, це не раціонально. Так, він не раціональна людина, я так вважаю. Також він ідеологічна людина. Майкл Макфол Експосол США в Росії

За словами дипломата, у Путіна є свій погляд на світ і він використовуватиме ці можливості для розширення його ідеологічної програми. "Я не знаю, як сьогоднішня криза закінчиться. Я боюсь, що це не останній крок", – підсумував Макфол.

Майкл Макфол в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео