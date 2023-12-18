Російський правозахисник Марк Фейгін розповів 24 Каналу, що Росія завжди вважала Фінляндію своїм "заднім двором". Тому для Путіна є дуже болісним, що Фінляндія саме так відреагувала на війну Росії проти України та так швидко вступила в НАТО.

Важливо "Проблем не було, тепер будуть": Путін висловився щодо Фінляндії та можливої війни з НАТО

Виражає незадоволення

Він згадав, що за часів, коли Путіна працював віцемером Санкт-Петербургу (за часів мерства Анатолія Собчака 1991 – 1996 років – 24 Канал), усі серйозні переговори, щодо грошей, корупції, проводив у Фінляндії. Він боявся, що в Росії його можуть підслуховувати.

Путін, роблячи подібні заяви, у такий спосіб виражає незадоволення, що Фінляндія, з якою у Росії, як йому здавалось, були дуже тісні відносини, відвернулась від Кремля,

– наголосив правозахисник.

Тепер Фінляндія перестає бути "заднім двором" для вирішення питань російської еліти та спецслужб.

До речі. Фінляндія стала 31-м членом Альянсу 4 квітня 2023 року. Рішення вступити до НАТО Гельсінкі ухвалили одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, попри те, що протягом 75 років країна тримала нейтралітет.

Втрата привілейованої сусідки

Фінляндія завжди вважалась привілейованою сусідкою Росії. Саме тому її втрата та вочевидь розміщення на її території баз НАТО, американських військ та ядерної зброї, для Москви є болючою темою. Невдовзі і Швеція може стати членом Альянсу.

Росія фактично по всьому поясу буде оточена військово-політичним блоком НАТО. Це очевидна геополітична поразка Путіна, хоч він її й заперечує,

– зазначив Марк Фейгін.

Крім того, заява Путіна є реакцією на загострення на кордоні між Фінляндією та Росією. Після тимчасового відкриття двох пропускних пунктів, Гельсінкі ухвалили рішення закрити кордон до 14 січня 2024 року.

Ситуація на кордоні між Фінляндією та Росією