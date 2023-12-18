Российский правозащитник Марк Фейгин рассказал 24 Каналу, что Россия всегда считала Финляндию своим "задним двором". Поэтому Путину очень больно, что Финляндия именно так отреагировала на войну России против Украины и так быстро вступила в НАТО.
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Выражает недовольство
Он вспомнил, что во времена, когда Путина работал вице-мэром Санкт-Петербурга (во времена мэрства Анатолия Собчака 1991 – 1996 годов – 24 Канал), все серьезные переговоры относительно денег, коррупции проводил в Финляндии. Он опасался, что в России его могут подслушивать.
Делая такие заявления, Путин таким образом выражает недовольство, что Финляндия, с которой у России, как ему казалось, были очень тесные отношения, отвернулась от Кремля,
– подчеркнул правозащитник.
Теперь Финляндия перестает быть ты "задним двором" для решения вопросов российской элиты и спецслужб.
Потеря привилегированной соседки
Финляндия всегда считалась привилегированной соседкой России. Именно поэтому ее потеря и очевидно размещение на ее территории баз НАТО, американских войск и ядерного оружия для Москвы является болезненной темой. Вскоре и Швеция может стать членом Североатлантического союза.
Россия фактически по всему поясу будет оцеплена военно-политическим блоком НАТО. Это очевидное геополитическое поражение Путина, хотя он его и отрицает,
– отметил Марк Фейгин.
Кроме того, заявление Путина является реакцией на обострение на границе между Финляндией и Россией. После временного открытия двух пропускных пунктов Хельсинки приняли решение закрыть границу до 14 января 2024 года.
Ситуация на границе между Финляндией и Россией
- Хельсинки 30 ноября закрыли все автотранспортные контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, оставив между странами единственный сухопутный путь – грузовое железнодорожное сообщение через КПП "Вайниккала".
- Причиной этого стал большой наплыв мигрантов – искателей убежища, пытавшихся с территории России попасть в Финляндию.
- Позже 14 декабря Финляндия открыла два пропускных пункта на границе – Ваалима и Ниирала. Однако сразу туда прибыло более 100 мигрантов. После этого Финляндия закрыла границу на месяц.