Ким дуже сильно зацікавився Путін

Говорили про Придністров'я, а забули про Гагаузію. У моєму прогнозі щодо можливого захоплення влади в Молдові проросійськими силами, із силовим варіантом втручання бойовиків "ПМР", Гагаузія грала одну з найважливіших ролей – блокування Молдови з півдня.

У Росії таки є плани щодо Молдови

А напередодні, в межах так званого "всесвітнього форуму молоді", башкан Гагаузії Євгенія Гуцул зустрілася з президентом Росії Владіміром Путіним.

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Вона поскаржилася на "утиски" та "переслідування" гагаузів у Молдові. На скарги Гуцул Путін відгукнувся готовністю "допомогти" Гагаузії у питаннях "відстоювання законних прав, повноважень та позицій у світі".

Для тих хто не знає, зазначу, що Гагаузія – це невеликий регіон на півдні Молдови, з правом автономії та надзвичайно високими проросійськими настроями. Регіон, аналогічно з Придністров'ям, є олігархічно-кримінальним кондомініумом, з тією відмінністю, що там відсутній російський контингент, але є достатня кількість агентів Кремля.

Зустріч Гуцул з Путіним для самої башкана Гагаузії – це межа мрій, щось із розряду "побачити Путіна і померти". Однак для Путіна опускання до зустрічі з настільки мілководною персоною означає гранично високу зацікавленість Кремля в Гагаузії.

Причому цей інтерес став пульсувати саме зараз, що може говорити про збереження планів щодо Молдови. Той факт, що в "ПМР" просто попросили грошей, ще не означає, що Тирасполь не прогнутий на більше, для синхронізації дій щодо Кишинева.

Зрозуміло, що Гагаузії у цій синхронізації дій буде відведено свою роль. Ситуація аж ніяк не охолонула і на гальма нічого не спущено.