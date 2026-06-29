"Працюємо над цим": у ЗСУ потролили Путіна, який випадково заявив про бої на Бєлгородщині

Описуючи успіхи своїх військ в Україні, Путін так розійшовся, що необачно організував для ЗСУ новий рейд у Бєлгородську область. Українські захисники висміяли помилку російського диктатора.

Глава Кремля повідомив, що ЗСУ нібито відступають по всій лінії фронту, а до повного оточення українських військ біля "Старого Оскола" російським силам залишилося два кілометри. Цю абсурдну заяву диктатор видав на з'їзді партії "Єдина Росія" 28 червня.

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Як ЗСУ відреагували на переможну заяву Путіна?

За словами глави Кремля, на лівому березі "річки Старий Оскіл" окупанти, буцімто, оточили 5 тисяч захисників.

Втім, насправді річки "Старий Оскіл" не існує. Але є таке місто. І воно, на превеликий подив Путіна, розташоване у Росії, а саме в Бєлгородській області за 100 кілометрів від кордону з Україною.

Де розташований Старий Оскіл: дивіться на карті

Ймовірно, диктатор мав увазі річку Оскіл, яка протікає територією Росії та Харківської області України.

Та слово не горобець. Угруповання об'єднаних сил вже відреагувало на заяву глави Кремля. Там висловили жаль з приводу того, що ЗСУ ще немає у Старому Осколі, вони "лише працюють над просуванням до цього міста".

Втім, переконані, що очільнику Росії боєздатність його військ відома краще, ніж нам, тож пропонуємо вважати бої за Старий Оскіл анонсом з його боку,

– потролили військові російського диктатора.