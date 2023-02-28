Путін вирішив підвищити ставки

Російський президент Владімір Путін виводить війну в Україні на нову-стару ідеологічну висоту.

Як російські плани обламалися

"Руський народ, якщо Заходу вдасться розвалити Росію і встановити контроль над її уламками, може не зберегтися. Будуть московити, уральці та інші", – заявив Путін в інтерв'ю.

Читайте також Росіяни провалили наступ на Луганщину навіть не почавши його

Почнемо з того, що правильно говорити "російський народ", а не "руський". Цією заявою Путін поставив крапку – або почав новий відлік, це кому як зручно – в ідейній еволюції війни проти України.

Він почав з окупації Криму, продавши агресію як "повернення історичних територій". Ситим, розпещеним нафтовими наддоходами росіянам сподобалася ідея збільшитися в території.

Потім був етап "захисту незалежних народів". Захист уявних "народів Донбасу" був сприйнятий абсолютно байдуже індиферентним населенням Росії. Потім був етап "забезпечимо власну безпеку" з цими його "де-".

Путін підготував ідею великої війни

Ось тут почала виявлятися головна тенденція всіх дій, починаючи з 2014 року – через війну з Україною закріпити за Росією статус провідного військово-політичного утворення на континенті. Стати новим "жандармом Європи". Але стався облом і "друга армія світу" стала першою за кількістю жертв.

Провал, а фактично – програш, зажадав зміни парадигми війни. Відступати й визнавати поразку Путін боїться, справедливо припускаючи, що це визнання призведе до його особистого провалу:

мінімум – відсторонення від влади;

максимум – фізичної ліквідації.

Відповіддю стало підвищення ставок. Росіяни підготували ідею нової вітчизняної війни. Її власне і підніс Путін в інтерв'ю. Тепер його глобальний прорахунок і, як наслідок, сотні тисяч смертей в Україні – це не програш перед "заздалегідь слабкою", на їхній погляд, країною. Це просто етап великої війни Росії проти Заходу.

Актуально Розвал неминучий: чи розпадеться Росія на шматки?

Тепер на кону не життя якихось там "донбасять", а загроза всій російській державі. А за таке можна і змиритися з санкціями та жертвами. Тому що це "боротьба за виживання".

"Історія", "справедливість", "велич" – пройшовши через ці етапи Росія дійшла "порятунку". Цю ідею можуть підтримати всередині Росії, що стане тимчасовим порятунком для самого Путіна. Адже немає нічого природнішого для автократичної держави з радянським бекграундом як протиставлення себе Заходу.